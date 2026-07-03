Importante operativo para encontrar a delincuentes que balearon a policías: buscan en azoteas y tachos de basura

Dos policías fueron heridos de bala este viernes durante un operativo en el marco del hurto que estaba ocurriendo en un residencial ubicado entre los barrios Atahualpa y Prado, cerca de la seccional 12 de Montevideo. Estos suman a un agente que ayer fue baleado en el barrio Peñarol y actualmente se encuentra en CTI.

Un importante despliegue policial se desarrolla este viernes al mediodía en la zona del residencial, con la participación de agentes de varias reparticiones. Los uniformados solicitaron autorización a los vecinos para subir a los techos, y a esta hora se observa una fuerte presencia de funcionarios en las azoteas.

Operativo policial en residencial del barrio Atahualpa dónde se efectuó una rapiña con policías heridos. Agustín Carballo / El País

Según las primeras pistas, los delincuentes eran cuatro; si bien se trasladaban en un auto, no todos lograron escapar en él, por lo que se presume que al menos uno huyó por los techos. Esto se desprende del testimonio de una vecina que dijo que pasaron por arriba de su casa. Arriba de un techo, los agentes encontraron una campera.

Como parte del operativo, la Policía también revisa contenedores de basura en los alrededores. Frente al residencial, además, quedó tirada una billetera que pertenecería a uno de los implicados.

Operativo policial en residencial del barrio Atahualpa dónde se efectuó una rapiña con policías heridos. Agustín Carballo / El País.

De acuerdo a la información primaria a la que accedió El País, los funcionarios llegaron al lugar tras recibir el aviso de que había delincuentes dentro del residencial. Cuando arribaron al residencial, se produjo un tiroteo y los dos agentes recibieron impactos de bala.

Una de ellos recibió un disparo en la pierna y se presume que sufrió una fractura. El otro policía resultó herido de mayor gravedad y será intervenido quirúrgicamente en la jornada de este viernes. Según supo El País, recibió dos impactos de bala, uno en un hombro y otro en el tórax. Este último proyectil habría ingresado por un lateral del chaleco antibalas, en una zona que la protección no cubría.

Operativo policial en residencial del barrio Atahualpa dónde se efectuó una rapiña con policías heridos. Agustín Carballo / El País.

La gravedad del caso motivó que el ministro del Interior, Carlos Negro, llegara al sanatorio al que fue trasladado este segundo funcionario herido.

El País hizo consultas al Ministerio del Interior, pero la cartera decidió no dar detalles sobre lo ocurrido.

Residencial del barrio Atahualpa dónde se efectuó una rapiña con policías heridos. Agustín Crballo / El País.

El episodio se suma a otro ataque contra un policía ocurrido en la madrugada del jueves en Peñarol. Ese hecho ocurrió en las calles Heinen y Hudson, cuando un funcionario que se encontraba dentro de un auto de Investigaciones —por lo que no estaba identificado— fue atacado a balazos desde una vivienda. El policía permanece internado en CTI.

El funcionario había concurrido al lugar luego de que el sistema ShotSpotter detectara detonaciones de arma de fuego. Tras el ataque, una persona fue detenida.

El agresor intentó deshacerse de varias armas en una vivienda lindera. Entre el armamento incautado había un fusil, pistolas pertenecientes al Ministerio del Interior y cargadores.

El senador nacionalista y exministro del Interior Nicolás Martinelli se refirió a los episodios a través de su cuenta de X. “Tres policías heridos de bala en menos de 24 horas”, escribió. En su publicación, señaló que los funcionarios “no son números”, sino “hombres y mujeres que salen todos los días a proteger a los uruguayos, poniendo en riesgo su propia vida”.

Martinelli cuestionó además la conducción del Ministerio del Interior y apuntó contra el nuevo jefe de Policía de Montevideo. “Si no puede proteger a quienes tienen la responsabilidad de protegernos, ¿cómo piensa proteger al resto de los ciudadanos?”, expresó. También sostuvo que Uruguay atraviesa “el semestre más violento de los últimos ocho años” y reclamó al presidente Yamandú Orsi “tomar otras decisiones”.