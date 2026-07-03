Rendición: gobierno defiende su gestión con mensaje de Orsi mientras enfrenta un escenario adverso en Diputados

El gobierno presentó la Rendición de Cuentas de su primer año de gestión y con ello se enfrenta a un escenario dual de destacar las “buenas noticias” y conseguir el apoyo que necesita para aprobar el extenso proyecto de ley que fue entregado al Parlamento el martes. Con este contexto, el presidente de la República, Yamandú Orsi, emitió un mensaje en el que defendió “qué se ha hecho y qué se propone hacer”.

Entre destaques de la mejora de indicadores económicos e iniciativas de su gestión, el mandatario reconoció que “muchas de estas cosas todavía no se sienten o no se ven”, pero aseguró que no se puede “caer en el error de callar las buenas noticias porque todavía no son suficientes, sin autobombo y asumiendo que se pueden hacer mejor las cosas”.

Orsi ha visto cómo en los últimos meses se generó una caída pronunciada en la aprobación de su gobierno; el último estudio se divulgó este mismo miércoles, de parte de la consultora Factum. Según la encuesta, 56% de uruguayos desaprueba su gestión como presidente —un salto de 13 puntos porcentuales desde principios de 2026— y 24% la aprueba. Además, de acuerdo a esta y otras encuestas, se encuentra “en el nivel más bajo de aprobación desde que asumió”.

“Tenemos plena conciencia de lo que falta y de los problemas que siguen golpeando duro: la pobreza, la informalidad, el costo de vida, la vivienda, el trabajo, el vivir con lo justo y la incertidumbre, pero en el camino hay que valorar los avances. Esta Rendición de Cuentas y las últimas iniciativas legales impulsadas son la demostración de que la infancia, el empleo, la inversión, la educación y la seguridad son nuestra prioridad. Lo demostramos con presupuesto y con resultados: vinimos a gobernar para la gente”, dijo Orsi al final de su mensaje.

La Rendición comenzará su tratamiento parlamentario formal la semana que viene —primero por Diputados—, con la comparecencia de Gabriel Oddone, ministro de Economía, a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. A diferencia del Senado, el oficialismo no tiene mayoría en la cámara baja y precisa al menos dos votos para conseguirla.

Con los partidos Nacional, Colorado e Independiente operando bajo una coordinación “conjunta” como coalición, Cabildo Abierto (CA) vuelve a perfilarse como un posible candidato para prestar sus dos votos al Frente Amplio (FA) en la Cámara de Representantes. Sin embargo, su disposición aún es incierta.

Guido Manini Ríos, líder de CA, manifestó este jueves entrevistado por Canal 5 que “todavía no se ha tomado posición” al respecto de si acompañar la Rendición en general: “Estamos dispuestos siempre y cuando entendamos que lo que propone el Poder Ejecutivo es mejor que lo que hay”.

Mientras tanto, los diputados frenteamplistas dedican esta semana a recibir delegaciones de distintos ministerios para profundizar en el articulado que envió el gobierno. Primero, se reunieron el martes en La Huella de Seregni con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. El jueves se reunieron con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas, y de Salud Pública, tras las reuniones del miércoles, que fueron con Interior, Defensa y Educación. Este viernes les tocará con Relaciones Exteriores, Vivienda, Turismo y Ganadería.

No obstante, el FA tiene presente la necesidad imperiosa de conseguir los votos extra. “Es un trabajo que nos queda por delante en estos 45 días, muy importante. Pensamos que hay espacio para la negociación. Es un gran desafío para los diputados y las diputadas del Frente Amplio en esta etapa poder conseguir esos votos que nos hacen falta”, dijo en rueda de prensa la legisladora Sylvia Ibarguren, presidenta de la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto.

La diputada expresó que, al tratarse de “temas centrales” como la primera infancia o la seguridad, “debería haber un acuerdo de toda la oposición” sobre su importancia: “Tenemos siempre margen para la negociación y para ver con quiénes, dentro de los distintos partidos de oposición, podemos lograr esos dos votos que nos faltan”.

“Priorización tiene consecuencias”

Yamandú Orsi aseguró en su video que el gobierno decidió “hacer foco en la población que la está pasando peor” y que “no todos los gobiernos hacen lo mismo” ni “están dispuestos a llevar adelante las mismas acciones”.

“Nuestra priorización tiene consecuencias: el salario real está en su nivel más alto de los últimos 50 años, el ingreso de los hogares alcanzó su máximo histórico, las jubilaciones subieron por encima de la inflación, y la inflación es la más baja en los últimos 70 años”, manifestó.

“El desempleo bajó y 300 personas que estaban durmiendo en la calle, por ejemplo, hoy están trabajando. Eso no es una estadística, es gente que recuperó el lugar que había perdido en nuestra sociedad”, añadió el presidente.

Asimismo, Orsi enfatizó que el gobierno tomó compromisos y está “cumpliendo”. Otro aspecto que destacó es que el gobierno tomó acciones “puertas adentro” como “recortar misiones oficiales” y “protocolo”, además de “reasignar recursos de proyectos que son importantes pero no prioritarios”.

El mandatario afirmó que “hay una visión ética detrás de estas decisiones” y es que “la economía está al servicio de la gente y no al revés”.

De acuerdo con lo dicho por el director de Factum, Eduardo Bottinelli, tras la encuesta del miércoles, “hay cuestiones vinculadas a la economía, otras a los mensajes que da el gobierno hacia su propio electorado o a quienes no lo votaron”.

“Hay un mensaje de Rendición de Cuentas y una línea de anuncios que va enfocado en cambiar esta situación. Hacer anuncios vinculados a las demandas que está intentando atacar el gobierno, tanto en materia de seguridad pública como en economía”, afirmó.

Otros temas relevantes, dijo Bottinelli, son las “personas en situación de calle, pobreza infantil, pobreza en términos generales o ingresos de los hogares, donde más expectativas había por parte del electorado del FA y donde el gobierno empieza a dar señales ahora”.