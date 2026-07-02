FA “acelera” votación de dos leyes clave para el gobierno y coalición coordina “postura común” ante Rendición

El Parlamento se prepara para comenzar el tratamiento de la Rendición de Cuentas de 2025 que el Poder Ejecutivo presentó el martes ante la vicepresidenta, Carolina Cosse. Las bancadas tanto oficialista como de oposición ya comenzaron a estudiar sus prioridades de cara al análisis del extenso documento, que será primero discutido en la Cámara de Representantes.

El Frente Amplio (FA) particularmente, a nivel del Senado, quiere primero votar el Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, presentado por el gobierno a mediados de junio, y el proyecto de creación de la Universidad de la Educación.

Según dijo la senadora Liliam Kechichian a El País, el oficialismo pretende “acelerar” ambos proyectos durante el plazo de 45 días que tiene Diputados para tratar la Rendición: “Por lo menos queremos votar la Ley de Competitividad, sin ninguna duda. La Universidad de la Educación es un poco más complejo porque necesita una votación especial, pero sí queremos profundizar en el debate y queremos que se empiecen a expresar las posturas de los sectores”.

La legisladora indicó que el tratamiento de la Rendición “va a llegar casi hasta setiembre u octubre, y después prácticamente queda poco de tarea legislativa”. También tienen pendientes las negociaciones vinculadas al Tribunal de Cuentas, a la Corte Electoral y a la Fiscalía de Corte.

En la cámara baja, el diputado Carlos Varela, coordinador de la bancada del FA, dijo a El País que la semana próxima asistirá el ministro de Economía, Gabriel Oddone, a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para presentar el proyecto.

Asimismo, afirmó que la bancada deberá “acumular información”, para lo que este mismo miércoles hubo reuniones de los diputados con jerarcas de distintos ministerios “para interpretar el texto” y también comenzar a trabajar “con el resto de los partidos que integran el Parlamento, porque el FA por sí mismo no tiene los votos para aprobar la Rendición de Cuentas”.

“El gobierno fue muy enfático en esto y nosotros lo tenemos muy claro, que esta vez no hay una bolsa extra para negociar recursos, como pueden suceder otras oportunidades. La Rendición es muy estricta, muy restrictiva y tendremos que encontrar la capacidad, la inteligencia de todos, de encontrar los caminos para conseguir los votos necesarios”, manifestó Varela, en alusión a los dos votos externos que necesitan.

Por el lado de la oposición, este miércoles se reunieron legisladores blancos y colorados de ambas cámaras para coordinar el comienzo del tratamiento del proyecto, en el primero de varias instancias próximas que mantendrán.

En diálogo con El País, Javier García, senador del Partido Nacional y presidente de la agrupación parlamentaria blanca, expresó que la intención es contar con un “mapa de ruta común” y comentó que, “respetando las lógicas internas de cada partido, prima un ánimo coalicionista”.

“Esto es un paso de avance muy importante porque el año pasado tuvimos posiciones con matices y nos parece que hemos llegado a un gran grado de maduración, de análisis y de práctica conjunta con la coalición a nivel parlamentario”, agregó.

En la misma línea, el diputado nacionalista Pablo Abdala señaló a El País que el objetivo es “aunar criterios” y llegar a una “posición común” para expresarla de manera conjunta.

Los dirigentes de la coalición acordaron “trabajar en términos de articulación permanente para hacer un seguimiento conjunto del tratamiento de la Rendición, para que no haya divorcios”. Además, aclaró que esperarán la comparecencia de Oddone para explayarse al respecto del proyecto.

Abdala también aseguró que la coalición, “más allá de que está compuesta por tres partidos (con el Partido Independiente), está actuando cada vez más como una entidad política autónoma”, y por ende “está definiendo sus pasos, sus objetivos y su estrategia con independencia de lo que hagan los demás partidos”. “Cabildo Abierto definirá lo que tenga que definir. Nosotros no vamos a andar especulando”.

En cuanto al Partido Colorado, el senador y secretario general, Andrés Ojeda, destacó en el mismo sentido que “hay una coalición muy sólida”. “No va a haber ningún pronunciamiento de nadie previo a escuchar al ministro. Después del ministro habrá un pronunciamiento conjunto”, dijo a El País, y puntualizó que las reasignaciones se discutirán “caso a caso”, acordando “los eventuales disensos”.