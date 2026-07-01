Paro indeterminado en el Puerto: Sindicato exige bono de $ 50.000 mensuales y Katoen Natie tildó de inviable el pedido

El Sindicato de Trabajadores de TCP-Nelsury —uno de los que conforma el Sindicato Único Portuario (Supra)— paralizó las actividades en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) desde las 15 horas, según anunció Katoen Natie —principal accionista de TCP— en un comunicado. "El sindicato ha anunciado un paro de actividades por tiempo indeterminado con “reintegro espontáneo”, dijo y agregó: "El sindicato ha planteado como condición previa para sentarse a negociar que la empresa abone a todos los trabajadores un bono adicional al salario de $ 50.000 líquidos mensuales mientras se desarrolle la negociación o, alternativamente, que otorgue 25 jornales asegurados a todo el personal, exista o no trabajo disponible".

"El otorgamiento previo de beneficios económicos de esa magnitud resulta incompatible con un proceso de negociación colectiva de buena fe y constituye un planteo económicamente inviable e improcedente", dijo Katoen Natie en un comunicado y agregó que debido a que el sindicato rechazó la propuesta del MTSS es que TCP tendrá paro de actividades parciales durante la semana. El sindicato había realizado un paro de 48 horas la semana pasada en reclamo de los jornales asegurados. El principal reclamo del gremio estuvo vinculado al pago de 13 jornales asegurados aunque los trabajadores tengan menos jornales trabajados en el mes.

"TCP considera que este planteo reviste una extrema gravedad, en tanto condiciona el inicio del diálogo a exigencias económicas ajenas al normal desarrollo de una negociación colectiva", anunció la empresa en el comunicado y agregó: "En consecuencia, la empresa no puede aceptar una posición de esta naturaleza, por resultar inviable, improcedente y contraria a un proceso de negociación responsable y de buena fe".

Los trabajadores habían emitido un comunicado la semana pasada en respuesta a los anuncios de Katoen Natie en referencia al conflicto que se desarrolla en el puerto de Montevideo. "La situación actual de incertidumbre es responsabilidad exclusiva de la empresa. Fue a su expreso pedido que se incluyó una cláusula de extinción del convenio al llegar a su vencimiento. De haberse optado por la ultractividad (la prórroga automática del convenio anterior), el escenario actual en la Terminal sería completamente diferente", dijo el sindicato en referencia a las negociaciones por convenio colectivo.