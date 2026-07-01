BPS entregó viviendas a jubilados y pensionistas en Montevideo: quiénes pueden inscribirse al programa

El Banco de Previsión Social (BPS) entregó 30 viviendas a jubilados y pensionistas el pasado martes 30 de junio a través de su programa de Soluciones Habitacionales, y aclaró en un comunicado quiénes pueden anotarse como futuros beneficiarios.

Las 30 unidades entregadas en la jornada de este martes están ubicadas en el complejo habitacional Alba, ubicado en Uruguay esquina Julio Herrera y Obes, en el barrio Centro de Montevideo. El edificio tiene siete pisos con apartamentos de un cuarto y cinco viviendas ajustadas para personas con discapacidad. Además, los vecinos disponen de un salón multiuso.

Según la página web de BPS, la jornada de entrega de apartamentos fue emotiva para los beneficiarios. Uno de ellos incluso describió el momento como "un sueño hecho realidad".

La presidenta del organismo público, Jimena Pardo, destacó que complejos como Alba, más allá de brindar un hogar para personas mayores, propician las condiciones para una vida comunitaria y hasta el desarrollo cognitivo y el bienestar de las personas beneficiadas. La jerarca también señaló que el BPS trabaja junto al Ministerio de Vivienda para ampliar la oferta de soluciones habitacionales, que tienen una alta demanda.

Quiénes califican para el programa Soluciones Habitacionales de BPS

El programa consiste de tres tipos de soluciones habitacionales para personas mayores: viviendas, cupos cama y subsidio de alquiler.

Interior de una vivienda entregada por BPS bajo el programa Soluciones Habitacionales. Foto: BPS.

Se pueden inscribir los jubilados y pensionistas por sobrevivencia de BPS que residan permanentemente en el país, y que tengan ingresos nominales iguales o por debajo de los $ 23.056,32 en 2026. Para determinar si una persona supera el tope, BPS toma en cuenta todos los ingresos nominales y los suma a las pasividades que paga el propio organismo. "Quedan exceptuadas de este punto las prestaciones por concepto de rentas personales permanentes por accidentes de trabajo del BSE, prima por edad, pensión para hijos de fallecidos por violencia doméstica, adelantos a cuenta de futuros incrementos en las jubilaciones o pensiones y prestaciones reparatorias para exiliados y presos políticos", aclara BPS.

No pueden acceder al programa quienes sean propietarios, copropietarios, titulares de derecho de uso y habitación, promitentes compradores, usufructuarios o titulares de otros programas de vivienda.

Cómo realizar el trámite ante BPS

Para anotarse al programa, los aspirantes deben asistir de manera presencial a una de las oficinas de BPS en todo el país. Para Montevideo, se puede hacer consultas en el local de Aparicio Saravia (Av. Aparicio Saravia 3250) o en las oficinas de prestaciones sociales, en la dirección Av. 18 de Julio 1720.

Para el interior, se puede averiguar a través de este enlace dónde corresponde ir, dependiendo del departamento en el que se encuentre la persona.

Fachada del edificio del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Archivo El País.

Los interesados deberán presentarse con una cédula de identidad vigente y en buen estado, recibos de otras cajas (si corresponde) y, en el caso de que el solicitante quiera vivir con otra persona, deberá llevar también su cédula de identidad y sus recibos de ingresos.