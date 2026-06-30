¿Cuánto aumentan las jubilaciones a partir de este 1º de julio y quiénes son los pasivos beneficiados?

A partir de este miércoles 1º de julio de 2026, a varios jubilados y pensionistas en Uruguay se les aplicará un aumento en las prestaciones, según confirmó a mediados de junio la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo. Las personas incluidas dentro de este incremento jubilatorio son aquellas que cobren pasividades mínimas y que ese sea su único ingreso.

Al realizar el anuncio ante medios de comunicación, la jerarca aclaró que se trata de un aumento adicional que se añade al crecimiento de las jubilaciones y pensiones realizado el año pasado, que casi alcanzó el 6 %.

Pardo también explicó que, ahora, sumado a ese aumento, a unos 115.000 jubilados y pensionistas que también incluyen a la Caja Militar y Caja Policial, que perciban la jubilación mínima como único ingreso, se les laudó por decreto un aumento adicional.

De cuánto será el aumento para estas jubilaciones

Según la presidenta de BPS, el aumento adicional que se aplicará sobre esas jubilaciones y pensiones a partir de este 1º de julio será de 1 %, agregando que el incremento en las jubilaciones no es descontable, sino adicional, por lo que no se va a reintegrar de ningún aumento futuro.

Edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

El organismo estatal también dejó claro que los jubilados y pensionistas a quienes les corresponda este aumento en sus prestaciones no tendrán que hacer ningún trámite para comenzar a cobrar la diferencia, sino que simplemente se les aplicará de manera automática. Pardo explicó que BPS detecta quiénes cobran una pasividad como único ingreso a través de un cruzamiento de datos con otras cajas y la Dirección General Impositiva (DGI). Es así como el organismo estatal sabe que se trata de unos 115.000 jubilados y pensionistas dentro del grupo de beneficiados.

Cuándo se verá reflejado el aumento en las pasividades, según BPS

Los pasivos que percibirán el aumento lo comenzarán a notar en sus prestaciones a partir de agosto, cuando se cobren las prestaciones correspondientes al mes de julio.