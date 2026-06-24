BPS confirmó quiénes recibirán un aumento de 1 % en la jubilación a partir del 1º de julio

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, confirmó a través de rueda de prensa que el organismo aplicará un aumento de 1 % en las jubilaciones y pensiones mínimas a partir del 1º de julio de 2026. Este ajuste incluirá solamente a los beneficiarios que cobren su pasividad como único ingreso.

"Es un aumento adicional", indicó Pardo en un video publicado por Subrayado: "El año pasado el aumento a las jubilaciones y pensiones casi llegó al 6 %, esto es más de 2 % por encima de lo que fue la inflación, o sea que hubo un aumento real por encima del costo de vida".

La jerarca explicó que, sumado a ese aumento, a unos 115.000 jubilados y pensionistas que también incluyen a la Caja Militar y Caja Policial, que perciban la jubilación mínima como único ingreso, se les laudó por decreto un aumento adicional.

"El año pasado se cobró un 2 % a partir del 1º de julio y este año se adiciona un 1 % más", informó Pardo, agregando que el incremento en las jubilaciones no es descontable, sino adicional, por lo que no se va a reintegrar de ningún aumento futuro.

¿Cómo se aplicará el aumento a los jubilados y pensionistas beneficiados?

La presidenta de BPS además dejó claro que los jubilados y pensionistas a quienes les corresponda este aumento en sus prestaciones no tendrán que hacer ningún trámite para comenzar a cobrar la diferencia.

Mujer mayor frente la sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal

Pardo explicó que BPS detecta quiénes cobran una pasividad como único ingreso a través de un cruzamiento de datos con otras cajas y la Dirección General Impositiva (DGI). Es así como el organismo estatal sabe que se trata de unos 115.000 jubilados y pensionistas dentro del grupo de beneficiados.

¿Cuándo se empiezan a cobrar las pasividades con el aumento?

Persona contando pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Los pasivos que percibirán el aumento lo comenzarán a notar en sus prestaciones a partir de agosto, cuando se cobren las prestaciones correspondientes al mes de julio.