BPS suspenderá el pago de la asignación familiar a los beneficiarios que no cumplan este requisito a tiempo

El Banco de Previsión Social (BPS) emitió un comunicado para confirmar que ahora cuenta con un servicio en línea para que padres o personas responsables ingresen el certificado de inscripción de niños y adolescentes en centros de enseñanza, intentando apoyar la revinculación educativa de alumnos menores que hayan dejado de asistir a los centros educativos. El organismo estatal también advirtió que si este trámite no se realiza antes de la fecha límite, dejará de pagar la asignación familiar que les corresponde a los beneficiarios.

A través de la herramienta anunciada por BPS, las personas que estén a cargo de niños y adolescentes y cobran una asignación familiar podrán saber si deben ingresar el certificado de estudio para no dejar de cobrar esta prestación.

Cómo ingresar un certificado de estudio en BPS

El servicio de BPS permite a los beneficiarios consultar e ingresar un certificado de estudio para seguir cobrando una asignación familiar. La herramienta está disponible en la página web de BPS.

Una vez dentro de esta página, se puede realizar la consulta ingresando los siguientes datos del beneficiario:



Departamento

Localidad

Tipo de documento

Número de documento

Hacer clic en la verificación reCAPTCHA ("No soy un robot")

Hacer clic en "Confirmar"

En caso de que el beneficiario deba ingresar un certificado de estudio, este mismo sistema permite regularizar su situación. También es posible realizar esta gestión de forma presencial, sin agenda previa, en las oficinas del BPS de todo el país. El certificado deberá estar firmado y sellado por la dirección del centro, añade BPS.

Persona sentada frente al edificio del Banco de Previsión Social (BPS) en Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

En el caso de que el menor asista a un instituto de enseñanza privada, los responsables deberán solicitar a ese centro que envíe al BPS el certificado de inscripción a través del servicio "Ingresar certificados de estudio para instituciones privadas", indicó la entidad pública.

Plazo de BPS para que los beneficiarios no pierdan su asignación familiar

BPS fijó un plazo para presentar el certificado. De no realizar este trámite a tiempo, dejará de pagar la asignación familiar a los beneficiarios a partir de setiembre de 2026, hasta que la situación se regularice. La fecha límite marcada por BPS es el 25 de julio.