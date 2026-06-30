El plan de UTE que permite ahorrar en la tarifa eléctrica y pagar un tercio del precio normal: cómo acceder

Con la llegada del invierno, miles de uruguayos buscan reducir sus gastos de energía, y UTE ofrece una alternativa para ahorrar en la tarifa eléctrica. Se trata del Plan Inteligente Hogares, una opción que ofrece dos tipos de tarifas residenciales que se dividen en franjas horarias a lo largo del día.

Bajo este plan de UTE, el usuario paga un monto "sensiblemente más económico" durante gran parte de la jornada y un precio más caro durante una franja horaria puntual. Las personas que opten por esta tarifa residencial pueden elegir un plan de doble horario o de triple horario, dependiendo de sus necesidades y patrones de consumo.

Cómo es la tarifa alternativa de UTE que permite reducir el gasto en energía eléctrica

En el caso de la tarifa residencial doble horario, el día se divide en dos franjas horarias a las que se les asignan distintos valores para los precios. Durante el horario "fuera de punta", que dura 20 horas, el precio a pagar es más económico, mientras que para el horario "punta" (cuatro horas consecutivas), el precio a pagar por el consumo de energía durante ese período es más caro.

Para el horario punta, el precio a pagar por kWh en 2026 es de $ 12,034. En tanto, para el horario fuera de punta, el precio es de $ 4,771 por kWh. Las cuatro horas consecutivas del horario punta son a elección, siempre y cuando sean dentro de las 17:00 y 23:00 horas. Por ejemplo, un usuario puede optar por un horario punta de 17:00 a 21:00 y otro puede elegir un horario punta de 19:00 a 23:00.

El horario fuera de punta rige para todas las horas que no estén incluidas en la franja horaria de punta. Durante sábados y domingos y feriados, rige el horario fuera de punta durante toda la jornada.

La otra opción del Plan Inteligente Hogar es la tarifa residencial triple horario, que divide al día en tres franjas horarias que varían en su precio de consumo de electricidad. Dentro de esta tarifa, el horario "valle" es el más económico, el horario "llano" tiene un precio mediano, y el horario "punta" es el más caro.

De acuerdo a los precios fijados por UTE para 2026, estos son los costos de consumo para cada franja horaria:



Horario valle: $ 2,443 por kWh

Horario llano: $ 5,172 por kWh

Horario punta: $ 12,034 por kWh

Dentro de esta opción, el horario punta sigue siendo de cuatro horas consecutivas a elección, entre 17:00 y 23:00 horas, en días hábiles. El horario valle es de 00:00 a 07:00 horas. Y por último, el horario llano rige para el resto de las horas de los días hábiles, además de sábados, domingos y feriados, desde las 07:00 hasta las 00:00 horas.

El triple horario también permite una doble contratación de potencia, para aprovechar una potencia mayor en horario valle, en comparación con los horarios punta y llano. Esto ofrece la alternativa de consumir más potencia en el horario valle, pagando la menor de las potencias contratadas, según UTE.

Factura de UTE. Archivo El Pais

Requisitos para contratar este plan de UTE

El Plan Inteligente Hogares puede ser contratado por todas las residencias con potencias entre 3,5 y 40 kW. Si la potencia actual de un domicilio no está dentro de ese rango, debe ajustarse para poderse adherir al plan. Para contratar el plan, los usuarios de UTE tan solo necesitan una cédula de identidad vigente.

Estas tarifas son estrictamente para uso residencial, excluyendo cualquier uso comercial.

Cómo acceder al Plan Inteligente Hogares

Para solicitar el cambio de plan, se puede realizar la gestión a través de la página web de UTE. Los usuarios también se pueden comunicar gratis telefónicamente, llamando al 0800 1930 desde un teléfono fijo, o *1930 desde cualquier celular. UTE también permite acceder al cambio de tarifa asistiendo personalmente a una de las oficinas comerciales de UTE. Se puede agendar a través de este enlace.

Oficina comercial de UTE. Foto: Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE)

Adicionalmente, UTE permite a sus usuarios revisar si este plan les conviene a través de un simulador que indica el monto de dinero que se ahorraría si se contratara, teniendo en cuenta su patrón de consumo eléctrico. Para observar el potencial ahorro, se debe ingresar al Simulador del Plan Inteligente y escribir el número de documento del titular de la cuenta o el número de cuenta.