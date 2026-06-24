El beneficio de UTE que reduce la factura de energía eléctrica a miles de personas con un descuento del 40 %

El gobierno anunció que un grupo de jubilados y estudiantes podrá acceder a una bonificación en la tarifa de UTE que reducirá el costo del uso de energía eléctrica en un 40 %. Esta medida forma parte de una iniciativa de la empresa estatal para reducir el impacto del consumo eléctrico en los hogares más vulnerables del país o con ingresos limitados.

Quiénes se verán beneficiados por la bonificación de UTE en la tarifa de energía eléctrica

El descuento en la tarifa de energía eléctrica estará destinado a jubilados que reciben la prima por edad del Banco de Previsión Social (BPS) y los estudiantes con beca del Fondo de Solidaridad, detalló Presidencia en un comunicado que fue publicado este martes 23 de junio.

La Tarifa de Consumo Básico (TCB) ya beneficia a unos 17.000 jubilados que cobran prima por edad y 9.000 estudiantes beneficiarios del Fondo de Solidaridad.

El beneficio económico se aplica sobre la Tarifa Residencial Simple para consumos de hasta 150 kWh mensuales, en los rubros que figuran en la factura eléctrica como "Cargo por Energía", "Cargo por Potencia Contratada" y "Cargo Fijo".

Requisitos para acceder a la bonificación de UTE

Además de pertenecer a los grupos indicados por UTE, para recibir descuento, los clientes deben cumplir con los siguientes requisitos:



Tener una potencia contratada menor o igual 3,5 kW.

Tener Tarifa Residencial Simple.

El titular debe tener un único acuerdo de servicio eléctrico a su nombre.

No superar más de dos veces los 230 kWh al mes en los últimos doce meses (año móvil). Al tercer mes se pierde el descuento.

No ser beneficiario del Bono Social de UTE.

No ser electrodependiente con bonificación tarifaria de ASSE o BPS.

Una factura de UTE junto a una calculadora. Foto: Fernando Ponzetto/archivo El País

Cómo solicitar el descuento de UTE

Por el lado de las personas jubiladas que cumplan con todos los requisitos, este grupo no deberá realizar ninguna gestión ya que obtendrán en forma automática la bonificación.

Oficinas de UTE. Foto: Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE)

Sin embargo, los estudiantes incluidos en este beneficio deberán ingresar a la sección "Beneficios" del Portal de Estudiantes del Fondo de Solidaridad y seguir las indicaciones para que UTE les otorgue el descuento.

Las personas que no sean titulares del servicio deberán realizar el cambio de titularidad a través de los canales habilitados por UTE:

