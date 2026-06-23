Plan de la ANV ofrece beneficios para créditos hipotecarios con tasas de hasta 0 % o 2,5 %: quiénes acceden

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) mantiene abierta su agenda hasta el 30 de junio de 2026 para que los titulares de créditos hipotecarios en Unidades Reajustables (UR), previamente identificados como potenciales beneficiarios, puedan avanzar en el acceso a condiciones más favorables para saldar sus préstamos.

El llamado Plan UR del gobierno flexibilizó las condiciones a finales del año pasado, a través del decreto 243/025, para que más personas puedan acceder a los beneficios indicados por la ley N° 20.237. Dicha legislación, promulgada en 2023, creó un fideicomiso con el objetivo de reestructurar y administrar los créditos hipotecarios o promesas de compraventa en Unidades Reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

La ANV además ofrece una herramienta para que los titulares interesados consulten si les corresponden los beneficios tras la flexibilización de condiciones aprobada en noviembre de 2025.

Aquellos clasificados como potenciales beneficiarios pueden acceder a una extinción del crédito, tasas del 2,5 % o incluso tasas del 0 %. Para cada beneficio existen distintos requisitos.

Para verificar si se accede a estos beneficios, se debe realizar la consulta a través de este enlace.

Beneficios del Plan UR

Según la ANV, al revisar el estado de un crédito, estas son las opciones que pueden aparecer:



Extinción : esto significa que, a partir de la fecha en que se aplica el beneficio, no se emitirán nuevas cuotas. Si se hubieran abonado cuotas con vencimiento posterior al 1 de marzo de 2025, el monto correspondiente a dichos pagos será devuelto en el momento de la escrituración o cancelación de la hipoteca.

: esto significa que, a partir de la fecha en que se aplica el beneficio, no se emitirán nuevas cuotas. Si se hubieran abonado cuotas con vencimiento posterior al 1 de marzo de 2025, el monto correspondiente a dichos pagos será devuelto en el momento de la escrituración o cancelación de la hipoteca. Tasa : el crédito puede acceder a la reducción de tasa de interés al 2,5% o 0%, según corresponda, siempre que el titular lo solicite y acredite ante la ANV estar al día con los impuestos nacionales y departamentales. Para hacer la solicitud, el titular debe agendarse antes del 30 de junio y concurrir con una constancia de la intendencia correspondiente acreditando estar al día con tributos departamentales o contar con convenio de pago vigente, además de una constancia de estar al día con el Impuesto de Primaria.

: el crédito puede acceder a la reducción de tasa de interés al 2,5% o 0%, según corresponda, siempre que el titular lo solicite y acredite ante la ANV estar al día con los impuestos nacionales y departamentales. Para hacer la solicitud, el titular debe agendarse antes del 30 de junio y concurrir con una constancia de la intendencia correspondiente acreditando estar al día con tributos departamentales o contar con convenio de pago vigente, además de una constancia de estar al día con el Impuesto de Primaria. En análisis : esto quiere decir que el crédito de un titular cumple con los requisitos para acogerse a la Ley N°20.237 y sus modificativas, pero presenta características particulares que requieren asesoramiento especializado.

: esto quiere decir que el crédito de un titular cumple con los requisitos para acogerse a la Ley N°20.237 y sus modificativas, pero presenta características particulares que requieren asesoramiento especializado. No aplica: el crédito no cumple con los requisitos para recibir los beneficios, por lo que la cuota y plazo de pago no tendrán modificaciones.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Canva.

Quiénes pueden acceder a los beneficios

Los beneficios se asignan según los datos disponibles de cada crédito. Esa clasificación puede cambiar si se modifican algunas condiciones (como estar al día con las cuotas) o si aparece nueva información.

Tanto para extinción del crédito, reducción de tasa de interés al 0 % o reducción al 2,5 %, los requisitos generales son los siguientes:



Ser persona física titular de un crédito en UR.

El crédito debe estar vigente y haber sido destinado para vivienda propia.

El monto del crédito original no debe haber superado los US$ 80.000 a la fecha de su otorgamiento (no incluye seña, ahorro previo, pozo, ni ningún otro extra que no refiera estrictamente al préstamo otorgado).

El crédito debe haber sido asumido antes del 1° de enero de 2009.

Sin embargo, cada beneficio varía en sus requisitos específicos.

Requisitos específicos para extinción del crédito:



El crédito del actual titular debe tener 40 años o más.

En los últimos 10 años se deben haber realizado al menos 110 pagos.

La suma de todos los pagos realizados por cualquier concepto no debe ser inferior al 35 % del monto garantizado en la escritura de hipoteca (incluye pagos efectuados por amortización de de capital, por intereses u otro diferente).

Que se firme en un plazo de dos años a partir de la aplicación del beneficio, la escritura de cancelación de hipoteca o de compraventa del inmueble.

Al momento de la escrituración estar al día con los tributos asociados al inmueble.

Requisitos específicos para reducción de tasa de interés al 0 %:



Créditos asumidos antes del 31 de diciembre de 1993, es decir que el crédito del actual titular debe tener 30 años o más de antigüedad.

Solicitar ante la ANV la aplicación. Para realizar la solicitud deben estar presentes todas las personas titulares del crédito. En caso de que no algún titular no pueda concurrir se deberá presentar carta poder (certificado de escribano).

Agendarse antes del 30 de junio y concurrir con una constancia de la intendencia correspondiente acreditando estar al día con tributos departamentales o contar con convenio de pago vigente, además de una constancia de estar al día con el Impuesto de Primaria.

Fachada del edificio de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Foto: Archivo El País.

Requisitos específicos para reducción de tasa de interés al 2,5 %:

Haber asumido el crédito entre el 1° de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2008. Es decir que el crédito del actual titular debe tener entre 16 y 30 años de antigüedad. Aquellos créditos que en la actualidad cuentan con una tasa por debajo del 2,5 %, mantendrán la tasa más beneficiosa .

. Solicitar ante la ANV la aplicación. Para realizar la solicitud deben estar presentes todas las personas titulares del crédito. En caso de que no algún titular no pueda concurrir se deberá presentar carta poder (certificado de escribano).

Agendarse antes del 30 de junio y concurrir con una constancia de la intendencia correspondiente acreditando estar al día con tributos departamentales o contar con convenio de pago vigente, además de una constancia de estar al día con el Impuesto de Primaria.



Dónde agendarse para acceder a un beneficio

Los titulares que hayan verificado que pueden acceder a uno de estos beneficios pueden agendarse antes del 30 de junio a través de este enlace. Para más información acerca de las condiciones, requisitos y preguntas frecuentes acerca del Plan UR, se puede ingresar a la página web de la ANV.

Para consultas, se puede llamar al número de teléfono 17217 o enviar un correo electrónico a la dirección ley20237@anv.gub.uy, enviando un número de contacto, los datos del crédito y una foto de la cédula de identidad del titular.