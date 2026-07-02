IMM anuncia la compra de contenedores de residuos con tecnología: se necesitará llave digital para abrirlos

La Intendencia de Montevideo (IMM) continúa con su plan de mejorar la limpieza del departamento: a los cambios de contenedores de la vía pública por los intradomiciliarios (para las casas) e intraprediales (para complejos habitacionales) se les dio un impulso con la reciente aprobación en la Junta Departamental de un endeudamiento para la compra del equipamiento necesario. La comuna prevé retirar de aquí hasta finales de 2028 unos 7.000 contenedores callejeros y así reducir la cantidad de residuos que se esparcen por la ciudad.

Montevideo actualmente "no está" como quiere Herou, pero se están dando "varios pasos", dijo el jerarca en entrevista con el programa Aire Rico de FM Del Sol. "Hay muchos barrios que cambiaron" y, según explicó, ya "más de 40.000 familiares" cuentan con un contenedor en su casa, edificio o cooperativa, y "próximamente" se alcanzará el número de 50.000 hogares.

Esto, como contrapartida, lleva al retiro del contenedor cercano en la vía pública, lo que reduce la cantidad de residuos en la calle. Hasta ahora este plan se hizo en algunos barrios y la idea es, con el préstamo al que accede la IMM, extenderlo y abarcar gran parte del departamento.

Entrega de contenedores en Malvín. Foto: IMM.

No obstante, una buena parte de la ciudad, por ejemplo la mayor extensión de los municipios B y CH y una fracción del C, el E, el F y el D, van a seguir con los contenedores de la vía pública, aunque se prevén algunos cambios.

Refuerzo de recolección en zonas con contenedores callejeros

Herou señaló que "dado que una zona muy amplia va a mejorar la limpieza" con los contenedores intradomiciliarios e intraprediales, se podrá "saturar" las zonas que queden con contenedores callejeros con más servicios de limpieza. Esto implicaría una mayor frecuencia de recolección y más motocarros y otros vehículos disponibles para limpiar los alrededores.

"Se aumenta el vaciado y se aumenta la tarea de control permanente del entorno", anunció.

Proyección de la IMM para el sistema de contenedores en 2030 Presentación en la Junta Departamental

Contenedores soterrados y tecnología de llave digital

Además, indicó que algunos de los contenedores estarán soterrados y por fuera solo se verá "una buzonera". Estos se colocarán en algunas zonas de Ciudad Vieja y el Centro y en un "tramo importante de Avenida del Libertador".

También, como una de las principales novedades tecnológicas, está prevista la adquisición de contenedores con un formato que permita la apertura para tirar basura únicamente con una llave digital: "Solamente lo pueden abrir los vecinos del barrio donde está instalado", explicó el jerarca. Estos se verán dentro de un tiempo en los municipios CH y B.

Más allá de todos estos cambios, Herou reconoció que un contenedor "sigue siendo una caja", en el sentido de que "no es mágico". "No le pidamos que resuelva las cosas que los humanos no hacemos bien", manifestó y agregó: "Si lo usamos mal, va a tener problemas. Si a alguien se le ocurre sacar una mesa rota y al costado del contenedor, vamos a seguir teniendo un problema".

Para Herou, es necesario "involucrar a las vecinas y vecinos" porque "si no se genera un cambio cultural" Montevideo seguirá teniendo problemas con los residuos.