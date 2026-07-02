Orsi emitió un mensaje por la Rendición de Cuentas: enumeró "buenas noticias" y reconoció "lo que falta"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, grabó y difundió un mensaje a la ciudadanía tras la presentación al Parlamento de la Rendición de Cuentas, un proyecto en el que se resumen números del año 2025 y se colocan proyecciones pero además se plantean reformas, algunas de ellas ligadas a la economía. Este texto incluyó, por ejemplo, un gasto de más de US$ 30 millones destinados a aumentar las partidas a la primera infancia para disminuir la pobreza infantil, uno de los principales objetivos del gobierno.

En este contexto, Orsi explicó en el video que "la presentación de la Rendición de Cuentas es el momento en el que un gobierno pone los números arriba de la mesa y le dice a su país qué se ha hecho y qué se propone hacer".

"Nosotros decidimos hacer foco en la población que la está pasando peor. No todos los gobiernos hacen lo mismo con su economía, no todos deciden priorizar las mismas áreas o sectores ni todos los gobiernos están dispuestos a llevar adelante las mismas acciones", expresó.

El mandatario aseguró que su gobierno decidió "entrar a los barrios para recomponer el entramado social" y también "salir a buscar uno por uno a quienes duermen en la calle".

"Nuestra priorización tiene consecuencias: el salario real está en su nivel más alto de los últimos 50 años, el ingreso de los hogares alcanzó su máximo histórico, las jubilaciones subieron por encima de la inflación, y la inflación es la más baja en los últimos 70 años", explicó, y agregó que "el desempleo bajó y 300 personas que estaban viviendo en la calle, por ejemplo, hoy están trabajando". En esta línea consideró que "eso no es una estadística, es gente que recuperó un lugar que había perdido en nuestra sociedad".

El presidente Yamandú Orsi. Foto: Ignacio Sánchez/El País

Orsi destacó la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia

En otro tramo del mensaje, Orsi resaltó la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que unifica varios programas que hasta el momento estaban por separado y eso, a su entender, elimina "laberintos burocráticos". En consecuencia "más de 50.000 niños y niñas van a ingresar en este nuevo sistema con un aumento promedio de más del 80% para los más chiquitos y una meta clara: bajar 25% la pobreza en la infancia".

"Me comprometí y estamos cumpliendo: en seguridad sumamos 300 cargos policiales nuevos y fortalecemos el sistema penitenciario. Sé que muchas de estas cosas todavía no se sienten o no se ven, pero no podemos caer en el error de callarnos las buenas noticias porque todavía no son suficientes. Sin autobombo y asumiendo que podemos hacer mejor las cosas, pero es necesario, además de aceptar que el camino es largo, admitir que ya recorrimos una parte de ese camino. Callarnos en esto no es humildad, es un serio error político", aseveró.

También dijo que su gobierno tomó acciones "puertas adentro" como "recortar misiones oficiales" y "protocolo", además de "reasignar recursos de proyectos que son importantes pero no prioritarios".

"Porque si le pedimos a nuestra gente que entienda que los recursos son escasos, lo primero es aprovechar al máximo los recursos que ya tenemos hoy", sentenció.

El Ministerio de Economía y Finanzas entregó la Rendición de Cuentas. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Orsi dijo que "hay una visión ética detrás de estas decisiones" y es que "la economía está al servicio de la gente y no al revés".

"Espero que no volvamos a vivir las épocas en las que pasamos meses sin aumento del salario real, para esto hay que agudizar la inteligencia, escuchar mucho y ser realistas", apuntó el presidente.

"Tenemos plena conciencia de lo que falta y de los problemas que siguen golpeando duro: la pobreza, la informalidad, el costo de vida, la vivienda, el trabajo, el vivir con lo justo y la incertidumbre, pero en el camino hay que valorar los avances. Estas Rendición de Cuentas y las últimas iniciativas legales impulsadas son la demostración de que la infancia, el empleo, la inversión, la educación y la seguridad son nuestra prioridad. Lo demostramos con presupuesto y con resultados: vinimos a gobernar para la gente", concluyó el mandatario.