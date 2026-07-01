Orsi y el presidente chileno José Antonio Kast anunciaron en Suárez y Reyes acuerdos en materia de seguridad

El presidente Yamandú Orsi recibió este miércoles en la residencia de Suárez y Reyes a su homólogo de Chile, José Antonio Kast. Tras el encuentro, ambos mandatarios realizaron una declaración conjunta donde detallaron que se pactaron varios acuerdos vinculados a seguridad, pesca, la Antártida y el corredor bioceánico, entre otros.

Orsi, dijo que el encuentro con Kast se da "en el marco de un proceso", luego de que ambos mandatarios se reunieran el día de la asunción del jefe de Estado chileno y en la última cumbre del Mercosur, donde Uruguay recibió la presidencia pro tempore del bloque.

"La asunción del Uruguay en la presidencia por tempore del Mercosur ubica a nuestro país, a mi persona y a la Cancillería en un lugar de importancia a la hora de articular con el resto de los países que son de América del Sur y que tienen una relación mas que fluida", destacó Orsi.

Además, el mandatario dijo que habló con Kast "temas muy precisos" y anunció que Chile propuso un acuerdo en materia de seguridad.

Yamandú Orsi junto al presidente de Chile, José Antonio Kast. Foto: Ignacio Sánchez/El País

"En la reunión de intercambio entre las distintas representaciones de ambos países se habló del Acuerdo Transpacífico como una opción de ingreso, también del corredor bioceánico y nuestra cooperación en temas de pesca y de la Antártida", detalló Orsi.

Indicó además que se firmaron dos acuerdos "muy puntuales" entre las cancillerías de ambos países sobre "las firmas digitales y la escuela de diplomacia".

"Estoy seguro de que en los próximos meses estaremos cerrando el acuerdo de seguridad y otros que tienen que ver con infraestructura, que quedamos en terminar de diseñarlo en la reunión de hoy", añadió Orsi.

Kast: la seguridad de ambos países "ha sido vulnerada por el crimen organizado"

En tanto, Kast destacó que pese a las diferencias en el signo político que han tenido a lo largo de la historia los distintos presidentes uruguayos y chilenos, las relaciones entre ambos países han sido "permanentes y muy fructíferas".

Por otro lado, dijo que la seguridad de ambos países "ha sido vulnerada por el crimen organizado transnacional". En ese sentido, detalló que el canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna convocó a países vecinos "a suscribir al Acuerdo de Santiago, para combatir el crimen organizado".

José Antonio Kast. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Nos alegramos mucho que tanto Paraguay como Uruguay se puedan sumar a este acuerdo, porque el crimen organizado puede ser extirpado de una nación, pero necesita las mismas normas en todas las naciones para poder terminar con ese flagelo", manifestó el mandatario chileno.

En materia de empleo, Kast dijo que su país "atraviesa una situación bastante crítica". "Vemos con mucho optimismo esta firma de distintos acuerdos entre naciones hermanas, que son una buena noticia para nuestros compatriotas".