El fuerte reclamo por las asimetrías comerciales que marcó la cumbre del Mercosur y el rumbo que propuso Orsi

Los presidentes de los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur) se reunieron este martes en Luque, Paraguay, en una cumbre en la que Uruguay recibió la presidencia pro tempore del bloque por los próximos seis meses.

De los jefes de Estado de los países que integran el bloque, el único ausente fue Javier Milei, de Argentina, quien ha participado de otras instancias del Mercosur pero que esta vez se quedó en su país, donde se reordena el gobierno tras la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La cumbre transcurrió durante un feriado excepcional en Paraguay, decretado por el presidente Santiago Peña minutos después de la victoria por penales de la selección nacional ante Alemania en Massachusetts, Estados Unidos, por el Mundial. Se trató de un evento histórico: "No puedo dejar de compartir nuestra gran satisfacción de todo el pueblo paraguayo después de un magnífico partido ayer", dijo el mandatario al abrir la cumbre.

"Quienes creen que es solamente fútbol y deporte... Está muy claro que es una de las formas más bonitas de unir al pueblo, y el pueblo paraguayo hoy está unido en este sentimiento, representando a los países latinoamericanos", expresó.

Yamandú Orsi llega a Paraguay para una cumbre del Mercosur y es recibido por la viceministra de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay, Patricia Frutos. Foto: Presidencia

Diferencias internas en el Mercosur por el acuerdo con la Unión Europea

El encuentro de los presidentes del Mercosur se dio en el contexto de la negociación dentro del bloque de los cupos de exportación que tendrá cada país con la Unión Europea, tras el acuerdo comercial que comenzó a aplicarse de manera previsional a partir del 1° de mayo. El canciller Mario Lubetkin, que participó de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores este lunes, dijo que confía en que los socios alcancen “un consenso respecto a la administración y distribución de los cupos” pero que esto se haga “teniendo en cuenta no solo el flujo bilateral histórico” de exportación que ha tenido cada país con la Unión Europea, sino que se apliquen criterios que eviten profundizar “asimetrías existentes en términos del tamaño económico y capacidad portadora global”.

Peña fue el primer presidente en hablar en la cumbre de este martes y fue, precisamente, el tema de las cuotas de exportación la que tomó la mayor parte de la oratoria, con duras críticas a los dos países más grandes del bloque, Argentina y Brasil, por entender que hay asimetrías en la división.

Yamandú Orsi junto al presidente de Paraguay, Santiago Peña Foto: EFE/ Juan Pablo Pino

La dura crítica de Santiago Peña al Mercosur por la distribución de las cuotas

"A Paraguay le ha quedado un sabor amargo sobre la implementación de ese acuerdo. Por momentos sentí que el Parguay puso su firma para que todos los países ganáramos, pero apenas firmamos el acuerdo nos empezamos a percatar que la unidad no era tan fuerte. Costó mucho llegar hasta acá, yo no presté el voto de Paraguay para que el bloque se beneficiara y luego dejáramos la integración de lado", apuntó Peña.

Sobre la distribución de las cuotas, dijo que "muchos" le señalaron que "Paraguay está muy duro" y que parecía "un capricho" su reclamo, pero resaltó: "No es capricho, es justicia. La justicia debe ser la primera virtud del Mercosur".

"Un Mercosur sin justicia es cualquier cosa menos un bloque fraterno de integración. ¿Dónde quedó la justicia en la distribución de las cuotas?", señaló Peña, quien afirmó que su país, al igual que Uruguay, parte de una desventaja por tamaño con respecto a Argentina y Brasil, pero en su caso la situación se agrava por ser un país sin litoral marítimo.

"Exijo un Mercosur justo", lanzó y preguntó: "¿Para qué negociamos con Europa si el acceso a nuevos mercados no ha de servir para desarrollar lo que aún no está desarrollado?".

"Si el Mercosur quiere ser creíble hacia afuera, primero debe ser justo hacia adentro. ¿Queremos un Mecosur en donde el fuerte pisotea al débil o queremos un Mercosur que realmente sea reconocido por la generosidad de la integración?", cuestionó.

Yamandú Orsi con Santiago Peña en la previa de una cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay. Foto: Presidencia

Las palabras de Orsi en la cumbre del Mercosur en Paraguay

Quien le siguió en orden fue Lula da Silva, presidente de Brasil, pero no respondió directamente a los dichos de Peña y se limitó a decir que ha hecho mucho por el crecimiento de Paraguay: "Ustedes merecen ser respetados". En cambio habló de otros asuntos como el anuncio de los meteorólogos de la llegada de El Niño, que según las previsiones causará fuertes lluvias e inundaciones en la segunda parte del 2026 en esta región, y lanzó una serie de propuestas al Mercosur. También mencionó el "mayor desafío" que tienen estos países, que es el crimen organizado.

Se refirió también a las elecciones previstas en Brasil. "Si ganamos seré el único presidente de Brasil gobernando en un régimen democrático por cuarta vez. Y quiero hacer esto por un motivo único: primeramente porque yo encontré ese país destrozado en 2002 y lo hemos reconstruido", dijo y mencionó una serie de logros de su gestión tanto entre 2002 y 2010 como desde 2023 en adelante. Añadió que quiere disputar estas nuevas elecciones para evitar que lleguen al gobierno "los irresponsables". Entonces llamó a los presentes, y mencionó específicamente a Orsi, a construir bases sólidas para que el Mercosur funcione correctamente esté quien esté al mando de Brasil.

Llegó entonces el turno de Orsi, quien expresó que actualmente "la cooperación suele ponerse en duda, los consensos se confunden con debilidad y el éxito parece medirse por lo que cada uno pueda hacer por separado". Uruguay considera que "no es así", ya que "los desafíos de este tiempo exigen más integración y cooperación, no menos". "Intentar llegar a acuerdos no es resignar convicciones, es tener la firmeza para construir un rumbo común desde las diferencias", apuntó.

En estos tiempos tiene mayor valor "la solidaridad entre nuestros pueblos", dijo y señaló que entonces su presidencia pro tempore apuntará a "más diálogo, más integración" para generar un "Mercosur más moderno, más dinámico y más abierto aún, pero sobre todo un Mercosur que produzca resultados concretos para sus ciudadanos".

El acuerdo con la Unión Europea fue, para Orsi, un "punto de inflexión" no solo por los arreglos que se alcanzaron sino porque "ha despertado el interés" de otros países y bloques de comerciar con el Mercosur.

"La principal prioridad de Uruguay será avanzar en la implementación de los acuerdos comerciales recientemente concluidos", explicó, y agregó que pondrá "especial énfasis" en el acuerdo con la UE y con los países del EFTA, y convocará al "primer foro empresarial Mercosur-UE porque la integración también necesita del sector privado".

Además anunció que seguirá "impulsando la agenda interna del bloque" y priorizará "la integración fronteriza, porque las fronteras no son un límite" y se debe hacer "la vida más fácil".

Antes de la cumbre del Mercosur, Orsi se reunió en Paraguay con el ministro de Comercio de Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.