Lula da Silva continúa primero en la intención de voto frente a Flávio Bolsonaro

El senador y precandidato a la presidencia Flávio Bolsonaro mantuvo la intención de voto de cara a las elecciones de octubre próximo en Brasil y continúa por detrás del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, según una encuesta de la firma Datafolha divulgada ayer sábado.

El estudio muestra que Lula lidera con un 41% de la intención de voto en el escenario más probable de primera vuelta, frente al 31% de Bolsonaro, con lo que el presidente aumentó en un punto porcentual la distancia que lo separa de su principal rival, en comparación con el sondeo del mes anterior.

Para una eventual segunda vuelta, los números se mantuvieron estables, con el 47% de los votos para Lula y el 43% para Flávio.

Muy por detrás de Lula y Flávio Bolsonaro aparecen el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, con un 3% de intención de voto; el activista Renan Santos, también con un 3%; y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, con un 2%, en el escenario de primera vuelta.

Los votos en blanco y nulos suman un 8% y un 1% de los entrevistados dijo no saber por quién irá a votar.

La encuesta de Datafolha fue realizada entre el miércoles y el jueves de esta semana con 2.004 entrevistados en 139 municipios del país y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

EFE