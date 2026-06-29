Uruguay asume la presidencia del Mercosur: canciller Lubetkin adelantó cuales serán las prioridades

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, habló este lunes en la reunión de cancilleres en el marco de la cumbre del Mercosur que está teniendo lugar en la ciudad de Luque, en Paraguay. Allí, el jerarca hizo referencia a los terremotos que azotaron Venezuela y al 35.º aniversario de la creación del bloque.

Uruguay comenzará a ejercer la Presidencia pro tempore del Mercosur a partir del martes, en una reunión en la que participará el presidente Yamandú Orsi, así como otros jefes de Estado de los países asociados al bloque.

En primer término, Lubetkin expresó "solidaridad" con Venezuela, luego de que el país caribeño recibiera dos terremotos de gran magnitud durante el pasado miércoles. "Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas y transmitimos nuestras mas sinceras condolencias a los familiares de las víctimas", manifestó. Además, reiteró la "total disposición" de Uruguay para colaborar.

Asimismo, hizo referencia al escenario en Bolivia: "Quiero manifestar la solidaridad del Uruguay con el gobierno de Bolivia, ante la compleja situación que atraviesa".

"Uruguay confirma la plena vigencia de las instituciones democráticas como condición esencial para el desarrollo de la integración regional, en consonancia con el protocolo de Ushuaia sobre los compromisos democráticos", acotó.

Por otro lado, y en el marco del 35.º aniversario de la creación del Mercosur, Lubetkin dijo que esta cifra es "significativa" y manifestó que el acuerdo con la Unión Europea, "es el logro más trascendente alcanzado por el bloque".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la 65.ª Cumbre del Mercosur en Montevideo Foto: AFP

"A lo largo de estos años, nuestro país sostuvo de manera firme la necesidad de profundizar la apertura al mundo como condición indispensable para apuntalar el crecimiento a traer inversiones y generar mayores oportunidades para nuestros ciudadanos", añadió.

En ese sentido, sostuvo que la aplicación provisional del acuerdo con el bloque europeo que comenzó a estar vigente desde el 1 de mayo, "constituye un resultado histórico, que es fruto del esfuerzo conjunto de los cuatro estados parte del Mercosur".

"Este avance contribuye a subsanar una deuda histórica con nuestro sector privado, cuyo perfil exportador se concentra principalmente en bienes agropecuarios", indicó el canciller uruguayo.

Las prioridades de Uruguay durante la Presidencia pro tempore

Con respecto a que Uruguay asumirá la Presidencia pro tempore del bloque a partir de este martes, Lubetkin manifestó que el país propone "maximizar los beneficios derivados del acuerdo Mercosur- Unión Europea".

"Impulsaremos las tareas de implementación del acuerdo interino de comercio con la Unión Europea, proponiendo que la estructura institucional prevista acompañe su puesta en práctica", adelantó. Además, sostuvo que realizarán el primer consejo del acuerdo el próximo 3 de diciembre.

"Uruguay reitera su interés en avanzar hacia la pronta conclusión de las negociaciones en curso con Canadá y los Emiratos Árabes Unidos, al mismo tiempo, reafirma su disposición constructiva respecto a los diálogos que el bloque prevé iniciar durante el segundo semestre con India, Vietnam y Japón", manifestó Lubetkin.

Cumbre del Mercosur. Foto: AFP.

Indicó que estos elementos "confluyen en la necesidad de re-potenciar el bloque". "El Mercosur debe ser capaz de contemplar las realidades y las necesidades de las economías de menor dimensión relativa, lo que incluye a Uruguay permitiendo que los estados parte puedan avanzar a distintas velocidades en procura del mejor equilibro entre las necesidades nacionales de cada uno de los Estados".

"En esta cumbre, se cumplen dos años de la entrada en vigor del protocolo adicional para la adhesión de Bolivia al Mercosur", recordó Lubetkin. En esa línea, el ministro manifestó al canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, su "pleno apoyo para dar un nuevo impulso al proceso de incorporar a Bolivia al Mercosur".

Lubetkin también hizo referencia a la seguridad pública de los países que integran el bloque: "Uruguay reafirma su compromiso con la integración en materia de seguridad pública y con el combate a la delincuencia organizada internacional y el narcotráfico, destacando que esta lucha un eje central de sus políticas de seguridad".

En ese sentido, Lubetkin adelantó que durante la Presidencia pro tempore, Uruguay impulsará "un mayor intercambio de información mediante la mejora y ampliación del sistema de información de seguridad del Mercosur".