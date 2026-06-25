Adiós al Champagne, Grappa y Roquefort: los cambios que prevé el acuerdo Mercosur-UE en los términos de productos

El acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) desata cada vez más debates y esta vez en relación a los términos utilizados para algunos productos. Las indicaciones geográficas (IG) impactan en el uso de ciertas denominaciones del mercado y ya no podrán usarse libremente, ni aún con expresiones como “tipo”, “clase”, “estilo”, entre otras. Tampoco se permitirá el registro de marcas que usen una denominación de origen protegida para el mismo producto o uno similar, según un artículo de la firma CPA Ferrere.

Irish Cream, Turrón de Alicante, Champagne, Roquefort, Feta, Queso Manchego, Prosciutto Toscano, son algunas de las más de 300 IG europeas que menciona el acuerdo, donde también se incluyen IG de países del Mercosur entre ellas más de 50 IG uruguayas para vinos como Canelón Chico, Juanicó, Los Cerros de San Juan o Garzón. Las regulaciones serán diferentes para cada país del Mercosur y su aplicación será temporal.

El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, firma un documento junto al comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic. Foto: AFP

Sin embargo, el acuerdo permite a los titulares de marcas que ya estén registradas, seguir utilizando y renovando el registro bajo algunas condiciones. También prevé un nivel de protección específico para algunas IG cuyo uso comercial no incluya elementos gráficos ni referencias al verdadero origen y siempre que el término aparezca en un tamaño fuente menor, aunque legible.

Los usuarios previos están identificados por el acuerdo, y determinados por país, en lo que respecta a Uruguay son más de 40. Algunas IG amparadas bajo el nivel especifico de protección son “Queso Manchego”, “Grappa”, “Parmigiano Reggiano”, “Fontina”, “Gruyere” entre otras.

En la práctica, esto significa que, solo los usuarios previos definidos en el acuerdo Mercosur -UE podrán seguir usando esas IG, pero esos usuarios deberán implementar cambios en su etiquetado para cumplir con las condiciones de la normativa.

Foto: Paolo Picolla / Flickr.

"Al margen de las indicaciones geográficas que cada parte se comprometió a a proteger, desde la fecha de entrada en vigor del acuerdo, un dato no menor es que la protección prevista solo beneficiará a aquellas IG que estén previamente registradas y protegidas en su país de origen con arreglo a su sistema de registro y protección", indicó el estudio de CPA.

En ese sentido, agregó que "el desafío local es impulsar el registro de IG locales con el fortalecimiento normativo e institucional que corresponda" y sostuvo que "este aspecto será clave para que las IG uruguayas puedan beneficiarse de las bondades del acuerdo".