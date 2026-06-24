El plan de US$ 20 millones del gobierno para transformar un barrio que ya tuvo entrega de viviendas y prevé otras obras

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) entregó 42 viviendas en el barrio Los Eucaliptus, en Maldonado, como parte de un proyecto de integración social y urbana que prevé una inversión total de US$ 20 millones y alcanzará a más de 870 hogares y unas 1.840 personas.

Las viviendas, de dos, tres y cuatro dormitorios, fueron construidas por la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) a través del Programa de Mejoramiento de Barrios. La iniciativa forma parte de un plan más amplio que incluye obras de infraestructura urbana, saneamiento, vialidad, redes de agua potable y electricidad, mejoramiento de viviendas existentes y construcción de más de 174 soluciones habitacionales para realojos.

En este caso, las obras son ejecutadas en coordinación con la Intendencia de Maldonado. Durante la ceremonia participaron la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; el intendente de Maldonado, Miguel Abella; el director nacional de Integración Social y Urbana, Pablo Cresci; el director de Vivienda de la Intendencia de Maldonado, Alejandro Lussich y el coordinador del Programa de Mejoramiento de Barrios, Martín Delgado.

En su intervención, Paseyro destacó que la entrega es el resultado de un proceso iniciado en el período de gobierno anterior y continuado durante la actual administración en conjunto con la Intendencia de Maldonado.

Asimismo, señaló que se trata de una “política de Estado” que se viene desarrollando "desde hace muchos años” en el departamento y que ha permitido avanzar en la regularización de distintos asentamientos.

Viviendas en Los Eucaliptus. Foto: MVOT.

“Gobierno tras gobierno entendemos que esto es un derecho y que hay que continuar y seguir trabajando juntos, tanto el gobierno nacional, el gobierno departamental como el gobierno municipal”, aseguró la ministra.

Por su parte, Abella recordó que se trata de una etapa parcial dentro de un plan más amplio que contempla nuevas entregas de viviendas.

“Agradecemos a los vecinos por la espera y que sepan entender que a veces hay algún contratiempo, pero que se está cumpliendo con lo que se había acordado”, sostuvo Abella.

Por otro lado, Delgado explicó que el objetivo de las intervenciones es que Los Eucaliptus alcance condiciones urbanas equivalentes a las de otros barrios, mediante la incorporación de saneamiento, alumbrado público, viviendas adecuadas e instalaciones eléctricas seguras.

Autoridades recorriendo viviendas en Los Eucaliptus. Foto: MVOT.

Agregó que las viviendas constituyen una parte de una transformación más amplia orientada a garantizar “derechos” y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

En tanto, Lussich valoró la continuidad del proyecto pese al cambio de administración nacional y sostuvo que eso refleja la “madurez de todo el sistema político del país” y el compromiso con iniciativas consideradas prioritarias para la población.

Desde el MVOT indicaron que la entrega de viviendas se realiza de forma gradual. En marzo habían sido adjudicadas las primeras ocho unidades, mientras que esta nueva etapa incorporó otras 42. Según la cartera, esta modalidad permite “ordenar la operativa, acompañar más de cerca a las familias y fortalecer el proceso de apropiación del nuevo hogar”.