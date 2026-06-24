Se retoman las actividades en el puerto de Montevideo luego del paro de 48 horas en TCP, ¿a qué se debió?

El Sindicato de Trabajadores de TCP-Nelsury —uno de los que conforma el Sindicato Único Portuario (Supra)— realizó un paro de 48 horas en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del puerto de Montevideo con motivo de negociaciones salariales y condiciones de trabajo con Katoen Natie —principal accionista de TCP—. Según confirmó la empresa en un comunicado, la atención a camiones en la terminal se retomó hoy desde las 15 horas. "La medida fue intempestiva e irracional, y se llevó a cabo en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo", indicó Katoen Natie en un comunicado.

Las partes mantuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para intercambiar propuestas el miércoles pasado y acordaron continuar las negociaciones durante los miércoles siguientes. "Sorpresivamente, el domingo a la noche el sindicato decidió interrumpir el intercambio de propuestas y paralizar las actividades a partir del lunes 22 a las 7:30 horas, retomando las actividades hoy a las 7 horas. Increíblemente, el Sindicato interrumpió las actividades nuevamente desde las 9 horas y hasta las 15 horas", dijo la empresa.

Durante la reunión que tuvieron hoy, la empresa "manifestó que mantiene su clara vocación de negociar, y así recomponer la mesa de diálogo y de negociación con el sindicato, en forma inmediata al reinicio de actividades con normalidad. Pero que no es posible mantener negociaciones bajo medidas", según sostuvo en el comunicado.

Terminal de Katoen Natie en el Puerto de Montevideo Foto: Archivo El País

El principal reclamo del gremio estuvo vinculado al pago de 13 jornales asegurados aunque los trabajadores tengan menos jornales trabajados en el mes. La derogación del artículo 116 de la ley 19.787 que hace referencia al nuevo régimen que asegura un mínimo de jornales para operadores, terminales y depósitos portuarios y extraportuarios, derivó en un nuevo convenio firmado en 2019. Este estableció un sistema escalonado de cinco, nueve y 13 jornales, lo que termina generando "inestabilidad" a criterio de los trabajadores portuarios.

Según informaron fuentes de TCP a El País, la propuesta de la terminal consiste en que quienes cuenten con 13 y 15 jornales, pasen a tener 16, aquellos que tengan 20 jornales pasen a tener 21 y que en cinco años todo el personal de TCP alcance los 21 jornales.

Puerto. Daños causados por paros son incalculables y afectan a sectores del comercio y transporte. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

De acuerdo con un resumen de las negociaciones realizado por TCP, el sindicato calificó la propuesta como “peor que las anteriores” y rechazaron el texto de cláusula de paz. El País se comunicó con fuentes del Supra pero no quisieron brindar declaraciones al medio.