Nuevo paro en el puerto de Montevideo en la Terminal Cuenca del Plata: ¿hasta cuándo es y cuál es el motivo ahora?

El Sindicato de Trabajadores de TCP-Nelsury —uno de los que conforma el Sindicato Único Portuario (Supra)— realiza un paro de 48 horas en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del puerto de Montevideo con motivo de negociaciones salariales y condiciones de trabajo con Katoen Natie —principal accionista de TCP—. Según confirmó la empresa en un comunicado, la atención a camiones en la terminal se retomará el miércoles a las 7:00 horas. Las partes aguardan tener una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el miércoles.

El principal reclamo del gremio estuvo vinculado al pago de 13 jornales asegurados aunque los trabajadores tengan menos jornales trabajados en el mes. La derogación del artículo 116 de la ley 19.787 que hace referencia al nuevo régimen que asegura un mínimo de jornales para operadores, terminales y depósitos portuarios y extraportuarios, derivó en un nuevo convenio firmado en 2019. Este estableció un sistema escalonado de cinco, nueve y 13 jornales, lo que termina generando "inestabilidad" a criterio de los trabajadores portuarios.

Vista del Puerto de Montevideo con gruas y embarcaciones, ND 20250828, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Según informaron fuentes de TCP a El País, la propuesta de la terminal consiste en que quienes cuenten con 13 y 15 jornales, pasen a tener 16, aquellos que tengan 20 jornales pasen a tener 21 y que en cinco años todo el personal de TCP alcance los 21 jornales.

De acuerdo con un resumen de las negociaciones realizado por TCP, el sindicato calificó la propuesta como “peor que las anteriores” y rechazaron el texto de cláusula de paz. El País se intentó comunicar con fuentes del Supra pero no tuvo respuesta.

Gruas, containers y camiones de carga junto al buque carguero Antarctic Provider, operativa en embarcaciones amarradas en el Puerto de Montevideo, ND 20250821, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Por su parte, el MTSS propuso un cuarto intermedio con cada parte. En ese sentido, solicitó al sindicato que presente una alternativa a la propuesta de jornales de la empresa y le planteó a Katoen Atine notificar si la contratación de nuevos empleados por la ampliación impactara negativamente en el ascenso de franjas.