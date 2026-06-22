Sector automotor propone empezar a retirar los incentivos fiscales cuando el 20% o 30% del parque sea eléctrico

El sector automotor considera que los incentivos fiscales a los vehículos eléctricos deberán retirarse “en algún momento”, pero entiende que ese proceso recién debería comenzar cuando entre el 20% y el 30% del parque automotor en circulación sea eléctrico. Además, pidieron al gobierno que cualquier modificación del régimen tributario sea aplicado con “gradualidad, previsibilidad y tiempo de adaptación” para el mercado.

Así lo afirmó Ignacio Paz, gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), en entrevista con El País, al referirse a la posibilidad que analiza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de modificar el tratamiento tributario de los vehículos eléctricos que hoy están exonerados del pago del Impuesto Específico Interno (Imesi).

“Sí va a suceder. No es el momento ahora (de sacar los incentivos fiscales), pero en algún momento sí”, afirmó Paz.

Consultado sobre cuál entiende que debería ser el punto de partida para empezar a desmontar los beneficios fiscales, el gerente de ACAU respondió que la gremial no maneja un porcentaje definido, aunque dejó planteado un umbral que, a su juicio, sería razonable.

“Cuando el 20% o 30% del parque automotor, de lo que esté circulando, sea eléctrico, ahí podemos empezar a hablar de retirar incentivos fiscales. No lo sé, no planteamos ese escenario, si lo supiera sería más fácil pero ni cerca con el 2%” del parque automotor, eso seguro”, señaló Paz.



De acuerdo con el gerente, el aspecto central para los importadores no pasa únicamente por el momento en que comiencen a retirarse los incentivos, sino también por la forma en que ese proceso de revisión se implemente.

“Tendría que ser gradual, de forma que todos se puedan ir adaptando a los nuevos cambios”, sostuvo. En ese sentido, explicó que el principal planteo que ACAU trasladó a las autoridades del Poder Ejecutivo apunta a brindar certezas a los importadores. “Lo que pedimos desde ACAU es lo primero que pide toda empresa en cualquier rubro: previsibilidad, tiempo”, afirmó.

Según explicó, la gremial no presentó una propuesta concreta al MEF, sino que mantuvo una reunión de trabajo con técnicos de la cartera para aportar información e insumos sobre la evolución del mercado de vehículos eléctricos.

“No presentamos a las autoridades un plan de acción, tuvimos una reunión de trabajo en la que les dimos información para que vayan viendo cómo es el tema y para que ellos, que son los que movieron primero, armen la propuesta y cuando la tengamos nosotros darle una devolución. Estamos esperando que nos llamen”, indicó.

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Respecto de la eventual iniciativa del gobierno, Paz dijo que la posición de la gremial será “reactiva y no proactiva”, aunque insistió en que sí mantiene una postura clara respecto al proceso de revisión tributaria.

“Lo proactivo de nuestra parte ahora es pedir que haya previsibilidad, que haya gradualidad, para que el impacto sea el menor posible y que se pueda seguir en esa línea de política económica”, sostuvo.

En relación al debate público que se ha dado en torno al tema, Paz argumentó que el mercado uruguayo de autos eléctricos todavía atraviesa una etapa de consolidación dado que, según afirmó, actualmente solo el 2% de los vehículos que circulan en Uruguay son eléctricos.

“Ahí está el tema. ¿Maduró el mercado o no maduró? Se han dado políticas y acá la principal guerra que se dio fue la cultural frente a un cambio tan disruptivo. Estamos en un proceso de maduración. Entonces, 2% en la calle es muy poco”, afirmó.

A su juicio, retirar los incentivos en esta etapa implicaría desacelerar el proceso de electrificación del parque automotor. “No sabemos cómo va a impactar, hay que ver cuánto le ponen de impuesto. Lo primero que pensamos es que no se va a dejar de vender eléctricos, sí que va a ser más lento”, indicó.

Además, agregó que también se retrasarían los objetivos que Uruguay se trazó en materia de compromiso ambiental. “Aquellas metas que Uruguay se puso de cambiar la matriz energética y después de electrificar el parque automotor se va a llegar más tarde”, señaló.

“Acá lo central es que hay una política nacional, de Estado. Y digo de Estado porque trasciende los gobiernos”, expresó y recordó el acuerdo multipartidario alcanzado en 2010 sobre la transformación de la matriz energética.

Como referencia internacional en los que Uruguay podría basarse, el gerente de ACAU mencionó los casos “emblemáticos” de Noruega y Costa Rica. Según explicó, ambos países comenzaron con fuertes incentivos para impulsar la movilidad eléctrica y luego avanzaron hacia una reducción gradual de esos beneficios.

Movilidad eléctrica. Foto: Darwin Borrelli

“Noruega empezó con la electrificación en la década del ´90 y llegó a un mercado en el que el 98% de las ventas eran (de autos) eléctricos, un país petrolero, pero fue con una gradualidad muy chica que fue desarmando todos los beneficios”, relató.

Más allá de cuándo retirar los incentivos, Paz insistió en la gradualidad, “de forma que todos se puedan ir adaptando” a los cambios. “Costa Rica sacó el IVA. Nosotros decimos que tenemos muchos beneficios, tenemos el IVA a un 22%, el de Costa Rica es 13% y en los eléctricos es 3%. ¿Qué hicieron ellos? Ya hace muchos años atrás dijeron: ‘Año tras año va a ir subiendo un punto el IVA hasta llegar al año 2035’. Ahí te marcaron una gradualidad, te marcaron una previsibilidad, todo el mundo sabe cómo son las reglas de juego y nos vamos ajustando. Ese cambio del 1% por año no altera tanto el mercado”, afirmó.

“Conceptualmente estamos planteando eso a las autoridades del Poder Ejecutivo: gradualidad y tiempo de adaptación”, concluyó.