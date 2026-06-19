Anteproyecto de ley del Banco Central permitirá dar "crédito decente" que hoy no hay, dicen las fintechs

El Banco Central (BCU) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pusieron en agenda un concepto que hasta ahora era poco discutido en Uruguay: finanzas abiertas. El BCU propuso al MEF un anteproyecto de ley que tiene previsto permitir que personas y empresas compartan su información de forma segura con instituciones registradas, bajo su consentimiento previo, expreso e informado. “Estuvimos en mesas de trabajo desde 2021 (...) hablamos de la importancia del tema, experiencias internacionales y las condiciones en las que funciona”, dijo a El País la presidenta de la Cámara Uruguaya Fintech (CUF), Ximena Aleman.

“Uruguay tiene problemas endémicos de la estructura de mercado. Hay dos cosas muy notorias; lo caro que son los medios de pago y la falta de acceso al crédito en el sector productivo”, dijo. Aleman agregó que las finanzas abiertas son herramientas que “pueden resolver ambos problemas” a través de un sistema de pagos más competitivo que genere una reducción de costos y una mayor facilidad para ofrecer créditos por parte de las empresas.

Si bien la CUF no participa de los temas incluidos en el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, a través del BCU propuso la creación de medios de pago digitales de bajo costo y finanzas abiertas que permitan el acceso al crédito productivo.

El Sistema de Finanzas Abiertas es una infraestructura regulada, interoperable e interconectada, que facilita el acceso y uso de datos financieros y de pagos, preserva el control de los usuarios sobre dicha información y habilita la prestación de productos y servicios basados en su utilización responsable. Para el BCU el anteproyecto es un objetivo previsto para este año como parte de la Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2026-2030, que incorpora la implementación de este sistema como uno de sus lineamientos estratégicos. A través de las finanzas abiertas, se amplían las alternativas disponibles para los usuarios y se facilita el ingreso de nuevos actores al mercado.

Casos internacionales

En el panel “Infraestructura financiera” de un evento organizado por la CUF, el consultor Principal de Soluciones de ACI Worldwide, Sebastián García, sostuvo que entre los uruguayos existe una costumbre del uso de tarjeta, lo que hace que otros medios de pago alternativos no tengan una mayor incidencia en el público.

Por su parte, la co-fundadora de GR Digital Assets, Ximena García Roche, destacó la importancia de compartir información con el objetivo de tener un sistema financiero más inclusivo. “La experiencia del usuario tiene que ser factible para todas las personas que utilizan el sistema”, sostuvo y agregó que más allá de las tecnologías, un aspecto fundamental de las finanzas abiertas es la estandarización.

García Roche se refirió al caso de Brasil, pionero en medios de pago digitales y finanzas abiertas. En ese sentido, defendió que el país avanzó hacia un nuevo sistema: activos abiertos, que es una plataforma que permite almacenar todos los archivos en una única base de datos segura y en la nube.

La ejecutiva recordó el ejemplo de Pix, el sistema de pagos instantáneos y transferencias creado por el Banco Central de Brasil que generó una mayor inclusión en el interior del país. Por este motivo, consideró que en el país vecino, la interoperabilidad es algo “innato” pese a que Pix sufrió varios problemas de ciberseguridad.

Evento Cámara Uruguaya Fintech. Foto: Cámara Uruguaya Fintech

“El futuro de nuestra región está en los pequeños emprendedores, y en consecuencia, la visión de (los) bancos centrales”, dijo y agregó que para ello, es fundamental tener “créditos decentes”.

“Los créditos dados por los grandes bancos son indecentes y no van a impulsar el crecimiento del crédito. Uruguay tiene la capacidad para trabajar en este crecimiento”, señaló.

El consultor de ACI Worldwide hizo referencia al sistema colombiano porque su base de interoperabilidad está fundada en sistemas ya existentes y recordó avances que facilitaron la experiencia de usuarios en ese país y en México con el manejo de contraseñas. “El caso de Colombia fue fundamental no solo por la tecnología, sino por el diseño de la arquitectura”, dijo y agregó que la actuación de múltiples cámaras generó competencia y consideró que “es algo que se puede implementar”.

Por su parte, el líder de consultoría de Minsait, Juan Manuel Jiménez, recordó que en Europa se desató una problemática al inicio de la implementación de finanzas abiertas: su regulación no tenía profundidad técnica, por lo que cada entidad interpretó la normativa bajo su criterio. Jimenez también resaltó que el BCU recogió varios temas de conversación vinculados a las finanzas abiertas como la monetización.

Seguridad

En un segundo panel titulado “Seguridad en la era abierta”, los expositores discutieron algunos desafíos de la nueva etapa que atraviesan las instituciones financieras. El CEO de Prometeo, Rodrigo Tumaían, resaltó la importancia de trabajar como un sistema en conjunto y no como empresas separadas.

El cofundador de Forsvar, Guillermo De León, destacó la necesidad por parte del BCU de un mayor control, monitoreo e inserción para los participantes de la cadena. “Hay que trabajar en generar datos asociados al consentimiento”, dijo.

Por su parte, el gerente general de Quinta Disciplina Consultores, Ignacio Pérez, resaltó la necesidad de incorporar a distintos actores del sistema a las mesas de trabajo y resaltó la importancia de generar sistemas de seguridad previo al diseño del producto. En ese sentido, reconoció una madurez por parte de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) en su marco de ciberseguridad.

Presidenta de la Cámara Uruguaya Fintech, Ximena Aleman. Foto: Cámara Uruguaya Fintech.

Taumaín sostuvo que uno de los beneficios de las pequeñas fintechs es que tienen menor superficie de ataque, por lo que se ubican en una mejor posición para cumplir con los estándares necesarios de forma más rápída. “Emparejar el lenguaje entre fintech e institución financiera es la base para lograr relucir la ventaja que tiene la fintech, que es la velocidad”, señaló.

La Inteligencia Artificial (IA) no es ajena a este ecosistema. De León sostuvo que la IA levanta las barreras técnicas de los fraudulentos y los equipos de prevención que les permite una mayor efectividad. “Me preocupa la agilidad que puedan tener las empresas porque el fraudulento es rápido”, reconoció y agregó que en la actualidad ya se registran algunas problemáticas para realizar un seguimiento del comportamiento de los usuarios.

“Ahora le agregamos el consentimiento y cómo se maneja eso, creo que a las empresas les va a costar mejorar este evento”, dijo y agregó que la confianza “va a ser crítica” al momento de que los usuarios elijan compartir su información.

Sin embargo, indicó que una de las mayores faltas que tiene el sistema financiero en Uruguay son protocolos de actuación conjunta ante accidentes de ciberseguridad. “Creo que hay un hermetismo en proteger la casita y no tanto el barrio”, dijo.

“No estamos acostumbrados a proteger infraestructuras que operen entre ellas”, destacó Pérez entre los mayores desafíos para aplicar el sistema de finanzas abiertas. “En vez de atacar al banco más grande, (los fraudulentos) van a ir a los más chicos”, dijo.