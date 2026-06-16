El "Impuesto Temu" hizo caer las compras por Internet al exterior en mayo, el primer mes en que se aplica el tributo

El mes de mayo fue el primero de aplicación del IVA (22%) a las compras por Internet del exterior, conocido como "Impuesto Temu" porque buscaba desalentar los envíos de la plataforma china. Y los datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) divulgados muestran que cumplió su cometido (al menos en este mes), ya que las compras por Internet al exterior cayeron 38,7% comparadas con mayo de 2025 y se redujeron 46,3% al compararlas con abril de 2026.

Visto de otra forma, en mayo, el primer mes de aplicación del "Impuesto Temu" la DNA registró un total de 169.697 paquetes, cuando en abril de este año habían sido 315.825 y en mayo del año pasado 276.960.

Las compras por Internet del exterior tienen un régimen de franquicias que hasta mayo permitían hasta tres compras por persona al año por un monto de hasta US$ 200 y un máximo de 20 kilos cada una, sin pagar impuestos. Desde mayo se permiten una, dos o hasta tres compras al año por persona, por un total de US$ 800 (pudiendo el usuario manejar ese monto en una sola vez o en dos veces o en tres veces) pagando el "Impuesto Temu". Si bien la medida aplica desde el 1° de mayo se contarán las compras que el usuario haya hecho desde el pasado 1° de enero.

Gente realizando compras con tarjeta de crédito en la página de Temu desde su telefono celular Foto: Estefanía Leal

El IVA (al 22%) comenzó a aplicar a los paquetes que se reciban de los países con los que no existe convenio (solo Estados Unidos está exonerado por el acuerdo TIFA, aunque con tres envíos al año por un máximo de US$ 200 cada uno).

En el régimen de franquicias, la DNA registró en mayo 112.355 paquetes, una caída de 42,6% respecto a igual mes de 2025 (cuando habían sido 195.732 paquetes) y una baja de 55,5% frente al mes previo (252.574).

Pero además, con la plataforma china Temu y sus precios muy bajos se había incrementado la utilización del régimen simplificado que permite traer paquetes sin límite, pagando un impuesto único del 60% (o US$ 10 como mínimo), sin hacer uso del cupo anual de la franquicia.

Las compras por este régimen también cayeron en mayo: fueron 34.167 paquetes, 36,3% menos que en igual mes de 2025 (53.598 paquetes) y un 17,7% menos que en abril de este año (41.498 paquetes).

Más requisitos para las compras web al exterior

Hay que tener en cuenta que la DNA empezó a exigir más requisitos para las compras por Internet del exterior desde mayo, independientemente del "Impuesto Temu".

Aplicación de compras china, Temu.

La DNA estableció que "para continuar utilizando la franquicia en envíos postales internacionales (compras web al exterior), es necesario completar el registro de protección de identidad de usuarios" y para ello hay que "contar con identidad digital (nivel intermedio o avanzado) y autorizar expresamente a las entidades administradoras de medios de pago a brindar a la Aduana información necesaria para su control".

La polémica se instaló respecto a si el organismo accedería a datos bancarios (como movimientos, saldo en cuenta, etc.) o no.

Ante eso, la Aduana emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que señaló que "la información proporcionada por los usuarios en el registro respecto a los medios de pago de su titularidad, se utilizará únicamente para verificar que esa información coincida con la declarada en la compra".