Carrasco preparó una operativa especial de vuelos chárter para vacaciones de julio: ¿qué destinos abarca y qué implica?

Con la próxima llegada de las vacaciones de julio, varios uruguayos optan por viajar fuera del país y, en esta ocasión, el Aeropuerto Internacional de Carrasco realizó una operativa especial para contar con más conectividad hacia diversos destinos destinos de la región, concentrados en este caso en Argentina, Chile y Brasil, los cuales estarán operativos entre el viernes 26 y el sábado 27 de junio.

En este caso, desde Aeropuertos Uruguay informaron a El País que habrán un total de ocho vuelos chárter hacia cinco destinos internacionales. A modo de ejemplo, San Carlos de Bariloche será el destino que se llevará más operaciones de este tipo, ya que tendrá un total de cuatro vuelos operados entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart en las fechas mencionadas anteriormente.

La aerolínea SKY, en tanto, se ocupará de realizar dos vuelos chárter en dichas fechas, más precisamente hacia Santiago de Chile y Salvador de Bahía. Este último destino no el único del listado del país vecino, ya que JetSmart también contará con un vuelo chárter hacia Recife, mientras que la aerolínea GOL también llegará a Natal en la operativa especial pensada para las vacaciones de invierno.

Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el departamento de Canelones, ND 20250813, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Frecuencias mensuales

Además, el Aeropuerto Internacional de Carrasco contará con un total de 158 frecuencias semanales para dicho mes por fuera de las operaciones especiales en vuelo chárter. En el caso de Iberia y Air Europa, el aeropuerto uruguayo contará con siete y cuatro frecuencias directas hacia Madrid, respectivamente.

En tanto, la aerolínea Paranair contará con vuelos hacia Asunción (17 frecuencias semanales) y hacia el departamento salteño con tres frecuencias semanales. También se le suman las frecuencias hacia el departamento de Rivera, las cuales serán dos por semana.

Copa, por su parte, ofrece un total de 21 frecuencias semanales hacia Panamá, mientras que Latam contará con 12 frecuencias hacia Santiago de Chile, 12 frecuencias a Lima (Perú) y otras 24 hacia San Pablo (Brasil).

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas ofrecerá 19 frecuencias semanales hacia Aeroparque, aunque no se están concretando frecuencias hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Avión de Aerolíneas Argentinas despegando. Foto: Aerolíneas Argentinas

Jetsmart, en tanto, también se conectará con otro destino ubicado en Brasil: Río de Janeiro. Para el sexto mes del año 2026, la aerolínea mencionada contará con siete frecuencias semanales hacia dicho destino.

Por otro lado, Azul se encargará de unir Montevideo con Recife y Belo Horizonte a través de dos frecuencias semanales para ambos destinos, mientras que GOL tendrá siete frecuencias semanales para viajar a San Pablo y otras cuatro para llegar a Río de Janeiro. A su vez, también suma una sola frecuencia semanal hacia Fortaleza, por lo que el país vecino es uno de los destinos que cuenta con más frecuencias que se conectan con el Aeropuerto de Carrasco.

En tanto, Sky Airline ofrece cinco frecuencias semanales hacia Santiago de Chile, otras dos hacia Salvador de Bahía y tres para Río de Janeiro, mientras que la compañía Avianca ofrece cuatro frecuencias hacia Bogotá.