Analistas ajustan al alza las previsiones de inflación para 2026, ¿qué proyectan respecto al dólar, el PIB y el déficit?

Los analistas prácticamente mantuvieron las proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya para este año y el próximo, al tiempo que ajustaron al alza las estimaciones de inflación para este año y para 2027. Por otro lado, aumentaron sus previsiones sobre a cuánto va a estar el dólar a fin de este año, de 2027 y de 2028, según la Encuesta de Expectativas Económicas y la Encuesta de Expectativas de Inflación del Banco Central (BCU) correspondientes a mayo en las que respondieron economistas, bancos, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP.

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), los analistas consultados prácticamente mantuvieron en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) las previsiones de crecimiento para este año en 1,3% (estimaban 1,35% en mayo, 1,3% en abril y 1,6% en marzo). Las proyecciones van de 0% a 1,7%.

La nueva estimación del gobierno es que la economía uruguaya crezca 1,6% este año (la utilizada para elaborar la ley de Presupuesto en 2025 era que el PIB iba a crecer 2,2% este año).

En tanto, para 2027 la expansión proyectada por los analistas en mediana es de 1,6% (era 1,7% en mayo y abril y 1,85% en marzo). Aquí las respuestas van entre 1% y 2,3%.

Para 2028 los analistas en mediana estiman que el PIB crecerá 1,9% (preveían 2% en mayo, en abril y en marzo). En este caso, el que estimó menos prevé 1,3% de expansión y el que proyectó más prevé 2,1% de crecimiento.

Inflación dentro de la meta del Banco Central

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP, elevaron sus proyecciones de suba de precios al estimar 4,93% en mediana para 2026 (en mayo preveían 4,6%, en abril 4,5% y en marzo 4,4%), con respuestas que van de 3,76% como mínimo a 5,8% como máximo. Es decir, la inflación estaría cerca de la meta del Banco Central de 4,5% (con un rango de tolerancia de 1,5 puntos por encima y por debajo).

En tanto, para el año próximo los analistas creen que la inflación cerrará en 4,59% (siempre en mediana), y hace un mes creían que lo haría en 4,5% (en abril estimaban 4,55% y en marzo preveían 4,5%). Las respuestas van entre 4,2% y 5%.

A su vez, para los siguientes 24 meses (a mayo de 2028), los economistas, consultoras, bancos y AFAP prevén en mediana que la suba de precios sea de 4,51% (hace un mes y en abril estimaban 4,5%). Las proyecciones van de 4,3% a 5%.

La medición a 24 meses es de particular importancia para el BCU, ya que es la que toma a la hora de calibrar la tasa de interés de referencia, que actualmente está en 5,75%, luego que el pasado 21 de abril el Central decidiera frenar con los recortes que venía realizando y lo ratificó ante el alza de la inflación por la guerra en Irán.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

De hecho, el BCU destacó que "todas las respuestas continúan dentro del rango de referencia para el horizonte de política" (de entre 3% y 6%) y "aproximadamente el 55% de los analistas se encuentran entre el valor mínimo (4,3%) y el 4,5%, siendo el máximo de 5%".

Déficit fiscal y desempleo

En este sondeo, los economistas, bancos, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP también brindaron sus pronósticos sobre el desempleo y el déficit fiscal.

En cuanto al desempleo los analistas en mediana prevén que en 2026 se ubique en 7,65% de la Población Económicamente Activa (PEA), con una estimación mínima de 7,1% y una máxima de 8,5%.

Para 2027 la estimación en mediana es que el desempleo esté en 7,7% de la PEA (con respuestas entre 7% y 8,7%) y para 2028 la proyección en mediana es de una desocupación de 7,9% de la PEA (con respuestas entre 7,4% y 8,7%).

Respecto al déficit fiscal, economistas, bancos, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP prevén en mediana que sea de 4,5% del PIB en 2026 (con respuestas entre 4% del PIB y 5,3% del Producto).

Para 2027 también proyectan en mediana un déficit fiscal de 4,5% del PIB (con respuestas entre 3,5% del Producto y 4,78% del PIB) y para 2028 estiman un rojo de las cuentas públicas de 4,4% del Producto (con respuestas entre 3,8% del PIB y 4,9% del PIB).

¿A cuánto estará el dólar a fin de año?

Respecto al valor del dólar para fin de este año, bancos, economistas, consultoras, gremiales, corredores de bolsa y AFAP prevén que se fortalezca. Así, en mediana, proyectaron que cerrará 2026 en $ 41 (el viernes se negoció en $ 40,353). En mayo creían que finalizaría el año a $ 40,63, en abril a $ 41 y en marzo a $ 40,95. La estimación mínima es que cotice a $ 39,50 a fin de año y la máxima es que esté a $ 41,90.

En tanto, para fines de 2027, los analistas estiman que el billete verde cotizará en $ 42 (en mediana), cuando hace un mes proyectaban que estuviera a $ 41,60 y en abril preveían que cerraría 2027 en $ 42,10. Las respuestas van de $ 40 a $ 43,60.

Una persona cuenta billetes de 100 dólares Foto: Canva

Para el cierre de 2028, el dólar cotizaría a $ 43, según la proyección en mediana de los analistas. En mayo creían que estaría en $ 42,80 y en abril preveían que finalizaría ese año a $ 43,45. Las respuestas van desde $ 40 a $ 46 como máximo.

Este mes participaron en las encuestas: AEE, Aldo Lema (Vixion Consultores), AIC Economía, Balanz, BBVA, Gastón Bengochea Corredor de Bolsa, Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Cámara de Industrias, Equipos Consultores, Exante, Gletir, Grant Thornton, Instituto de Economía, Integración AFAP, Banco Itaú, KPMG, Puente, PwC, República AFAP, Banco Santander, Scotiabank y AFAP SURA.

