Banco Central presentó anteproyecto de ley que crea Sistema de Finanzas Abiertas, ¿qué datos podrán compartir los usuarios?

El Banco Central (BCU) presentó el anteproyecto de ley para la creación de un Sistema de Finanzas Abiertas; una iniciativa que busca modernizar el sistema financiero del país, que tiene previsto permitir que personas y empresas compartan su información de forma segura con instituciones registradas, bajo su consentimiento previo, expreso e informado.

La propuesta fue aprobada por el Directorio del BCU y se remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para el BCU el anteproyecto un objetivo previsto para este año como parte de la Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2026-2030, que incorpora la implementación de este sistema como uno de sus lineamientos estratégicos y que va en concordancia con la agenda nacional de transformación digital y mejora de la competitividad.

El Sistema de Finanzas Abiertas es una infraestructura regulada, interoperable e interconectada, que facilita el acceso y uso de datos financieros y de pagos, preserva el control de los usuarios sobre dicha información y habilita la prestación de productos y servicios basados en su utilización responsable.

Fachada del Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Archivo El País.

Según el BCU el sistema permitirá ampliar las posibilidades de provisión de productos y servicios, a través de soluciones más adaptadas a las necesidades de las personas y empresas. A través de las finanzas abiertas, se amplían las alternativas disponibles para los usuarios y se facilita el ingreso de nuevos actores al mercado.

El nuevo sistema habilitará no solo servicios basados en el acceso y uso de la información, sino también la iniciación de operaciones, incluidos pagos, por parte de terceros registrados, conforme a la autorización otorgada por los usuarios. Se espera que el proyecto ayude a la aparición de servicios más eficientes, integrados y adaptados a las necesidades de las personas, comercios y empresas.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

El uso seguro y consentido de los datos permitirá complementar los mecanismos tradicionales de evaluación de riesgo, por lo que personas y empresas tendrán un mejor acceso al crédito.

"La economía y la sociedad atraviesan un proceso sostenido de transformación digital. Las interacciones económicas, incluidos los pagos, el acceso al crédito y la contratación de servicios financieros, se realizan cada vez más a través de canales digitales, generando información que permite comprender mejor el comportamiento y las necesidades de los usuarios", establece la resolución firmada por el directorio del BCU y agrega: "Los pagos realizados a través de medios electrónicos representan actualmente cerca del 80% del total (IPET medición diciembre 2025), en comparación con aproximadamente el 50% registrado a fines de 2019 (IPET medición diciembre 2019). En este nuevo entorno, los datos se han consolidado como un insumo central para la provisión de servicios financieros más eficientes, personalizados e inclusivos".

El Central planteó que "cuando los usuarios pueden compartir sus datos de manera segura con distintos participantes del sistema, se amplían las alternativas disponibles y se facilita el ingreso de nuevos actores al mercado, impulsando el desarrollo de soluciones innovadoras y mejores condiciones".

"Asimismo, el sistema habilitará no solo servicios basados en el acceso y uso de la información, sino también la iniciación de operaciones, incluidos pagos, por parte de terceros registrados, conforme a la autorización otorgada por los usuarios. Esto permitirá el desarrollo de nuevas funcionalidades y experiencias de uso en materia de pagos, gestión financiera y otros servicios digitales", añadió.

"En conjunto, estos avances contribuirán a la aparición de servicios más eficientes, integrados y adaptados a las necesidades de las personas, comercios y empresas, fortaleciendo el dinamismo del ecosistema financiero y de pagos", expresó el Central.

Según el BCU "el anteproyecto establece un marco regulatorio que busca garantizar elevados estándares de seguridad y protección de la información. El nuevo sistema propone sustituir esas prácticas por canales regulados, interoperables y seguros para el acceso y uso de la información financiera, conforme al consentimiento otorgado por los usuarios".

"La infraestructura prevista les otorga el control a los usuarios y les permite compartir sus datos con un tercero registrado por el BCU, con el objetivo concreto de recibir un servicio en condiciones potencialmente más favorables que las actuales", afirmó.