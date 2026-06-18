Aumenta el malestar de la Caja de Profesionales con el Poder Ejecutivo: "Seguimos sin enterarnos de las situaciones"

La Comisión de Expertos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) culminó su trabajo hace unas semanas y presentó sus recomendaciones a Presidencia de la República pero el malestar en la interna del organismo aumenta.

Si bien el objetivo en común es reformar la entidad para que salga de su crisis financiera y su situación sea sostenible, desde la Cjppu señalan que desde el Poder Ejecutivo se están aprobando decretos a pocos días de que el informe de recomendaciones de la comisión y de la propia Caja fuera entregado, por lo que consideran imposible que hayan llegado a analizar las propuestas.

Así lo señaló a El País, Andrés Pérez, presidente del directorio de la Caja de Profesionales: “Continúan reglamentando cosas a pocos días de haberse aprobado el documento de la Comisión de Expertos y seguimos sin enterarnos de las situaciones”, afirmó.

Pérez puso como ejemplo un decreto publicado por el Ejecutivo que refiere a la convergencia de regímenes de la ley 20.410 (que modifica la carta orgánica de la Caja) con fecha 3 de junio de 2026, y que incluye artículos sobre cálculos y compatibilidad entre trabajo y jubilación.

“A pesar de que ahora ya están los directores (en representación) del Poder Ejecutivo en la Cjppu, no nos informan de este tipo de cosas. Esta no es la mejor forma de mantener el diálogo”, agregó.

Discusión. El organismo que administra las jubilaciones profesionales continúa a la busca de una solución para su situación financiera. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

A su entender, todo indica que en el gobierno irán tomando decisiones más allá de las recomendaciones que hizo específicamente la Cjppu y que no resultarán financieramente favorables a la entidad a largo plazo.

Pérez señaló que, por ejemplo, se acordó en la Comisión de Expertos tomar acciones para que los profesionales que ejercen en forma independiente coticen en la Cjppu, procurando evitar la aportación como unipersonales en el ámbito de afiliación del Banco de Previsión Social (BPS), pero que recientemente se publicaron las bases de un llamado del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que estimula aportar al BPS.

“No acordamos esto”, reafirmó Pérez, en franca oposición a lo que está sucediendo.

El jerarca recordó que los integrantes del Poder Ejecutivo rechazaron todas las propuestas realizadas por la institución en las instancias de la Comisión de Expertos y advirtió que “seguramente se realizarán cambios que no son estructurales y la Cjppu seguirá dependiendo de los aportes del Estado”.

Entre las propuestas de la Cjppu que estarían siendo rechazadas, según Pérez, está la incorporación al organismo de aquellos profesionales universitarios que sean dependientes o tengan empresa unipersonal. También hay dudas sobre lo que sucederá con los timbres profesionales, según datos aportados por Pérez, la Cjppu ha perdido US$ 600 millones en 20 años por ese concepto. “No decimos que hay que subir los timbres, lo que queremos es que se revisen y, si hay que subir el precio de algunos, que se haga; y si hay que bajar el precio de otros, que se haga también”, aclaró.

Además, afirmó que para que la Cjppu sea realmente autónoma, deberían realizarse los cambios que la propia institución propone y que apuntan a que esta logre realizar inversiones.

Uno de los grandes problemas de la Cjppu son las declaraciones de no ejercicio de la actividad profesional. Entre enero y abril de 2026, se afiliaron 2.396 profesionales de los cuales 548 se declararon en ejercicio y 1.848 en no ejercicio.

Pérez espera que un proyecto de ley basado en las recomendaciones de la Cjppu sea aprobado por el Poder Ejecutivo, pero para ello se necesita que haya voluntad real de que la institución sea autónoma. "Parecería que no se está yendo actualmente por ese camino”, advirtió.