Gobierno prevé 25.000 desplazados por El Niño y anuncia créditos contingentes por U$S 750 millones

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, realizó una conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros que tuvo lugar este martes en Torre Ejecutiva. El jerarca, dijo que el encuentro abarcó tres puntos: la Rendición de Cuentas, el fenómeno climático de El Niño y la construcción de un data center de inteligencia artificial (IA) por parte de Antel.

"Para el Poder Ejecutivo se mantiene intacta la esperanza de que se logre construir acuerdos en el Parlamento que permitan que Uruguay cuente con una Rendición de Cuentas", manifestó el secretario de Presidencia. Sánchez sostuvo que no sería "un hecho aislado y superfluo" que el país no tenga una Rendición de Cuentas.

Recordó que esto ocurrió en los años 2002 y 2003 y que ocasionó que el país tuviera que realizar "ajustes" para regularizar partidas en 2004. "Para nosotros es clave que la Rendición de Cuentas tenga una aprobación, en el sentido de que las prioridades que están planteadas en el Poder Ejecutivo en esta rendición son ampliamente compartidas por el sistema político uruguayo, como lo es por la gente", subrayó.

Sesión de la Cámara de Diputados en el Parlamento Nacional. Foto: Leonardo Mainé

Para Sánchez, si la Rendición de Cuentas no se aprueba "se bloquearía la posibilidad" de contar con más recursos para atender temas como la pobreza infantil. "A su vez, se bloquearía la creación de 300 cargos de policía ejecutivos para mejorar los aspectos de seguridad", añadió el jerarca.

Por otro lado, reconoció que existen mecanismos —como por ejemplo una ley— para que se obtengan recursos en caso de que la rendición no se apruebe. "Lo que no se podría hacer es conseguir los 300 policías, porque solo en el marco presupuestal se pueden crear cargos", detalló.

En tanto, Sánchez dijo que el Poder Ejecutivo "ha construido un plan B en caso de que la Rendición de Cuentas no se apruebe", pese a que aseguran "seguir siendo optimistas".

"Hay varias negociaciones que se están dando en el Parlamento, Guido Manini Ríos ha solicitado una reunión con el presidente y le ha entregado propuestas que nosotros responderemos a la brevedad en aras de buscar un acuerdo con Cabildo Abierto, pero no descartamos la posibilidad de dialogar con el resto de las bancadas", indicó Sánchez.

Guido Manini Ríos en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Impacto de El Niño en Uruguay: previsiones y crédito contingentes

Con respecto a El Niño, Sánchez consideró que se trata de "un fenómeno climático fuerte". El secretario de Presidencia anunció que logró acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para hacer frente a las consecuencias del evento.

"El gobierno ha logrado establecer créditos contingentes con organismos internacionales por un monto de U$S 750 millones para atender la situación de desastres naturales que puedan ser ocasionados por la ocurrencia del niño", adelantó Sánchez.

De ese crédito, U$S 300 millones están asignados para este año y U$S 450 millones para el 2027. "Es para hacer frente a un evento que cuando uno mira las previsiones que tenemos en el país, y los datos que tenemos de otros eventos similares, estimamos la posibilidad de que tengamos un total de 25.000 personas desplazadas, más de 5.000 evacuadas y con precipitaciones que podrían llegar hasta los 500 milímetros cada 30 días", anunció.

El Niño: Imágenes satelitales que muestran la diferencia entre la temperatura promedio de la superficie del mar en el ecuador del Océano Pacífico tropical Foto: NOAA

Las autoridades prevén que el fenómeno se concentre de manera "mas severa" entre setiembre, octubre y noviembre, pero "no se descarta" que los eventos adversos lleguen hasta el mes de abril.

"Vamos a tener que recurrir a la solidaridad, responsabilidad y compromiso del pueblo uruguayo para enfrentar esta situación, que tiene toda la previsión de ser muy severa, y tenemos los resguardos necesarios y económicos para poder atenderla", sostuvo.

Data center de Antel en Canelones: inversión, ubicación y puestos de trabajo

En relación a la creación de un data center de IA de Antel, Sánchez anunció que se instalará en el departamento de Canelones y que es "altamente probable" que sea en la intersección de la ruta 5 y la ruta 48. "Allí tenemos buena conectividad y tenemos la posibilidad de conectar este data center a las conexiones del cable submarino y las redes de energía eléctrica", detalló.

La inversión es de U$S 70 millones y su construcción comenzará en el primer trimestre del año 2027 y está previsto que concluya entre los años 2028 y 2029. "Estará todo pronto para que comience a funcionar generando 250 puestos de trabajo de manera directa", acotó.