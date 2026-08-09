Orsi recibe a los intendentes para establecer una “coordinación permanente” por efectos de El Niño

El fenómeno de El Niño comienza a instalarse en la región y en Uruguay se espera que su mayor impacto se registre en el litoral oeste, principalmente en los departamentos de Salto y Paysandú, debido a posibles inundaciones.

Los desbordes que puede llegar a presentar el río Uruguay en esa zona del país como consecuencia de El Niño fueron calificados como posiblemente históricos por las autoridades. Si bien se espera que el fenómeno tenga su mayor impacto durante los meses de setiembre y octubre, ya comenzaron las coordinaciones institucionales para prepararse ante ese posible escenario adverso.

En ese marco, según pudo confirmar El País, el miércoles 19 a las 9:30, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recibirá oficialmente en el piso 11 de la Torre Ejecutiva a la Mesa del Congreso de Intendentes, encabezada actualmente por el intendente de Florida, Carlos Enciso.

También participarán de la reunión el intendente de Canelones, Francisco Legnani; el intendente de Salto, Carlos Albisu; y el intendente de Rivera, Richard Sander.

Además, estará presente el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, con quien se busca establecer una “coordinación permanente” para atender una eventual emergencia vinculada a los fenómenos climáticos pronosticados para la primavera.

Según indicaron fuentes que participarán de la reunión, la intención es que se “tome como ejemplo” el trabajo coordinado realizado entre la Intendencia de Salto y el gobierno nacional para atender los daños provocados por la tormenta del pasado 18 de julio en la ciudad del litoral.