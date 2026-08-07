Sánchez anunció que la Junta Nacional de Emergencias se reunirá para prepararse ante el fenómeno de El Niño

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, compareció este jueves ante la comisión de Presupuesto por la Rendición de Cuentas. A la salida, hizo referencia a la alerta roja decretada por el gobierno en las últimas horas y dijo que estamos "ante un hecho meteorológico importante". Además, anunció que este viernes se reunirá con las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en el marco de la preparación de las autoridades ante el fenómeno de el Niño.

"Mañana vamos a convocar a la Junta Nacional de Emergencias, porque los ministerios ya tienen los planes de contingencia preparándonos para lo que es el evento del Niño, que además, los estudios indican que vendrá con una fortaleza bastante importante", indicó. En ese sentido, adelantó un evento climático "de mucha agua".

Con respecto al fenómeno meteorológico vigente, el secretario de Presidencia dijo que "va a azotar de manera muy dura desde la zona del peaje de Pando [hacia] la zona costera este, por lo que hemos decretado una alerta roja con restricción de movilidad hasta aguas dulces", dijo Sánchez en una rueda de prensa consignada por Telenoche (Canal 4).

Añadió que en la zona afectada "seguramente hayan episodios muy duros", y que se pronostican rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. Agregó que este fenómeno "se conjuga" con las lluvias de los últimos días.

"Esto genera que las raíces de los árboles sean más flojas y sean menos resitentes a los vientos", indicó. Con respecto al resto del país, el jerarca dijo que se deben "extremar las medidas de cuidado", pero destacó que en esa zona no hay alerta roja ya que el "epicentro" se encuentra en la zona este.

"Hay que cuidarse lo más posible y tratar de tomar todas las prevenciones", sostuvo.

Árbol caído en Treinta y Tres. Foto: Jefatura de Policía de Treinta y Tres.

La alerta roja decretada por el gobierno

El presidente de la República Yamandú Orsi resolvió este jueves declarar la alerta roja y activar la operativa del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en la franja costera comprendida entre el arroyo Pando y la localidad de Aguas Dulces, ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas.

La medida regirá desde las 21:00 horas de este jueves 6 de agosto hasta las 4:00 del viernes 7 y alcanza a las principales localidades de Estación Atlántida, Estación La Floresta, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Tesoro, Gregorio Aznárez, La Capuera, Maldonado, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Parque Medina, Pueblo Solís, San Carlos, 19 de Abril, Castillos, Puente Valizas y Rocha, además de las localidades circundantes.

La resolución, adoptada por el mandatario actuando en Consejo de Ministros, establece que la declaración de alerta roja implica una limitación de la movilidad en las zonas comprendidas por la medida.

Tormenta en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Servicios públicos y privados

Asimismo, dispone que todos los organismos del Estado "suspendan, mientras permanezca vigente la alerta, toda actividad asociada al riesgo derivado de las condiciones meteorológicas, sin que ello afecte la retribución de los funcionarios públicos".

No obstante, la resolución prevé excepciones para los servicios públicos esenciales, como los vinculados a la salud, la seguridad y el monitoreo meteorológico. En esos casos, "cada jerarca deberá administrar la continuidad de las tareas considerando el riesgo para los funcionarios y para la población a la que se brinda el servicio", señala el decreto.

El Poder Ejecutivo también exhortó "a los distintos ámbitos de la actividad privada a adoptar los mismos criterios de suspensión de actividades que impliquen riesgos, así como a la población de las zonas afectadas a seguir las recomendaciones difundidas por el Sistema Nacional de Emergencias".