Gobierno declaró la alerta roja por las condiciones meteorológicas en varias zonas del país

El presidente de la República Yamandú Orsi resolvió este jueves declarar la alerta roja y activar la operativa del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en la franja costera comprendida entre el arroyo Pando y la localidad de Aguas Dulces, ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas.

La medida regirá desde las 21:00 horas de este jueves 6 de agosto hasta las 4:00 del viernes 7 y alcanza a las principales localidades de Estación Atlántida, Estación La Floresta, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Tesoro, Gregorio Aznárez, La Capuera, Maldonado, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Parque Medina, Pueblo Solís, San Carlos, 19 de Abril, Castillos, Puente Valizas y Rocha, además de las localidades circundantes.

La resolución, adoptada por el mandatario actuando en Consejo de Ministros, establece que la declaración de alerta roja implica una limitación de la movilidad en las zonas comprendidas por la medida.

Tormenta en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Servicios públicos y privados

Asimismo, dispone que todos los organismos del Estado "suspendan, mientras permanezca vigente la alerta, toda actividad asociada al riesgo derivado de las condiciones meteorológicas, sin que ello afecte la retribución de los funcionarios públicos".

No obstante, la resolución prevé excepciones para los servicios públicos esenciales, como los vinculados a la salud, la seguridad y el monitoreo meteorológico. En esos casos, "cada jerarca deberá administrar la continuidad de las tareas considerando el riesgo para los funcionarios y para la población a la que se brinda el servicio", señala el decreto.

El Poder Ejecutivo también exhortó "a los distintos ámbitos de la actividad privada a adoptar los mismos criterios de suspensión de actividades que impliquen riesgos, así como a la población de las zonas afectadas a seguir las recomendaciones difundidas por el Sistema Nacional de Emergencias".

Rama caída por vientos fuertes en Parque Batlle. Foto: Leonardo Mainé

Lluvias, tormentas y vientos fuertes

Un frente frío dejará lluvias y tormentas en buena parte del país y luego un ciclón extratropical provocará vientos fuertes con rachas de hasta 100 kilómetros por hora o más, según el pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

El organismo ya emitió una alerta naranja e irá actualizando sus advertencias a lo largo de la jornada. Según Inumet, "el área será afectada por tormentas muy fuertes y/o severas" que "podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica".