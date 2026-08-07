Cesó la alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes que abarcaba desde Montevideo hasta el Chuy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes luego de que haya pasado lo más fuerte del ciclón extratropical en la noche del jueves.

Precisamente el jueves Inumet emitió una serie de advertencias amarillas y naranjas por tormentas muy fuertes y también por vientos, pero en la mañana de este viernes ya bajó la intensidad y la categoría de la alerta. Emitió una advertencia amarilla desde Montevideo hasta el Chuy pero luego la suspendió.

Alerta amarilla del jueves 7 de agosto de 2026. Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Canelones: Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Lavalleja: Solís de Mataojo.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: todo el departamento

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo y Rocha.

Primero un frente frío y luego un ciclón extratropical

Inumet había emitido un aviso especial a la población por "tormentas muy fuertes, puntualmente severas, y posterior formación de un ciclón extratropical", dos fenómenos que tendrían lugar fundamentalmente el jueves.

Dice Inumet que primero desde la mañana del jueves se preveía "el ingreso de un frente frío desde el litoral oeste que provocará tormentas muy fuertes y puntualmente severas". Estas afectarían "principalmente el litoral oeste, centro y norte del país", aunque las condiciones se extenderían a todo el país.

Los acumulados de lluvia más significativos se esperaban entre 60 y 80 milímetros aunque podrían "ser superados de forma puntual" en alguna zona de tormentas. No se descartaba, además, "caída de granizo e intensa actividad eléctrica".

Por otro lado, desde la tarde se esperaba un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre la región costera del este.

Esta inclemencia se haría sentir con más fuerza en todo el sur del Río Negro pero principalmente en la zona costera. Serían "vientos persistentes fuertes y muy fuertes de 40 a 70 km/h y rachas de entre 70 y 100 km/h", incluso "superiores" en determinados momentos. En este contexto "también se prevé un aumento significativo del oleaje".