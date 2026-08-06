Tormentas, vientos de 100 km/h y caída abrupta de temperatura: así avanzan el frente frío y el ciclón

Un frente frío dejará lluvias y tormentas en buena parte del país y luego un ciclón extratropical provocará vientos fuertes con rachas de hasta 100 kilómetros por hora o más, según el pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

El organismo ya emitió una alerta naranja e irá actualizando sus advertencias a lo largo de la jornada. Según Inumet, "el área será afectada por tormentas muy fuertes y/o severas" que "podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica".

Alerta y aviso especial de Inumet

Previamente emitió un aviso especial a la población por "tormentas muy fuertes, puntualmente severas, y posterior formación de un ciclón extratropical". Se trata de dos fenómenos que tendrán lugar fundamentalmente este jueves.

Ómnibus circula por Montevideo un día de fuertes lluvias. Foto: Mateo Vázquez

Dice Inumet que primero desde la mañana "se prevé el ingreso de un frente frío desde el litoral oeste que provocará tormentas muy fuertes y puntualmente severas". Estas "afectarán principalmente el litoral oeste, centro y norte del país, aunque las condiciones se extenderán a todo el país".

Los acumulados de lluvia más significativos oscilarán entre 60 y 80 milímetros aunque "podrán ser superados de forma puntual" en alguna zona de tormentas. No se descarta, además, "caída de granizo e intensa actividad eléctrica".

Por otro lado, "desde la tarde se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre la región costera del este".

Esta inclemencia se hará sentir con más fuerza en todo el sur del Río Negro pero principalmente en la zona costera. Serán "vientos persistentes fuertes y muy fuertes de 40 a 70 km/h y rachas de entre 70 y 100 km/h", incluso "superiores" en determinados momentos. En este contexto "también se prevé un aumento significativo del oleaje".

Se viene un abrupto descenso de temperatura

"Vuelve el invierno", dijo a El País el meteorólogo Mario Bidegain, dando por terminado el pronóstico de temperaturas por encima de lo normal que se registraron hasta el miércoles inclusive. A partir de este jueves empezará una caída que se hará más notoria el viernes y aún más el fin de semana. El especialista indicó que habrá "tiempo típico de invierno a partir del sábado".

"Las lluvias van a ser más importantes este jueves" por el frente frío, dijo Bidegain, quien pronosticó entre 30 y 40 milímetros de precipitaciones acumuladas. Ocurrirá fundamentalmente luego del mediodía en Montevideo, y a la madrugada del viernes aumentará la velocidad del viento a 70 u 80 kilómetros por hora en zonas costeras, lo que entra en la categoría de temporal. Empezará a amainar en la tarde del viernes. Luego, producto de la rotación de la dirección del viento, que pasará a ser del sur y suroeste, ingresará una masa de aire frío de origen polar que persistirá al menos hasta el lunes.

"Viene una masa de aire polar mucho más fría que hará bajar las temperaturas notoriamente", advirtió Bidegain. Desde los 16° de máxima que se esperan para este miércoles se caerá a 14° el viernes y 11° para sábado y domingo, explicó.