El pronóstico para el jueves 6 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, jueves 6 de agosto de 2026, Uruguay tendrá una jornada marcada por precipitaciones, tormentas, viento intenso y descenso de temperatura en varias zonas, con una mínima nacional de 8°C y una máxima de 24°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo nuboso a cubierto, presencia de nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas; el viento irá del este al norte entre 10 y 40 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h y rachas muy fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad, con ambiente ventoso, descenso de temperatura, nuevas lluvias y tormentas, mientras el viento rotará del norte al suroeste entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores. Las temperaturas irán de 11°C a 24°C.

Para el noreste, la mañana se presentará con cielo nuboso y cubierto, nieblas y neblinas, junto con precipitaciones y tormentas; los vientos soplarán del oeste entre 10 y 20 km/h, cambiando luego al norte entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h. En la tarde y la noche el cielo seguirá cubierto, con descenso de temperatura, condiciones ventosas, lluvias y tormentas, acompañado por viento del norte al suroeste de 30 a 50 km/h, rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores, además de rachas muy fuertes vinculadas a tormentas. Las temperaturas irán de 11°C a 22°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo cubierto, nieblas y neblinas, precipitaciones y tormentas, con viento del este al noreste de 20 a 40 km/h y rachas muy fuertes asociadas a tormentas. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo cubierto, con descenso de temperatura y ambiente ventoso, mientras continuarán las precipitaciones y tormentas; el viento rotará del norte al suroeste entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 80 km/h y ocasionalmente superiores. Las temperaturas irán de 8°C a 18°C.

En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana cubierta, con nieblas y neblinas, precipitaciones y tormentas; los vientos soplarán del sureste y sur hacia el noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y rachas muy fuertes asociadas a tormentas. Para la tarde y la noche se prevé cielo cubierto, descenso de temperatura y condiciones ventosas, con lluvias y tormentas, mientras el viento irá del norte al suroeste entre 40 y 70 km/h, con rachas de hasta 100 km/h y ocasionalmente superiores. Las temperaturas irán de 8°C a 17°C.

Cielo en día de tormenta en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo cubierto, nieblas y neblinas, con precipitaciones y probables tormentas, acompañado por vientos variables de 0 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con descenso de temperatura y viento intenso, mientras se mantendrán las precipitaciones y tormentas; el viento soplará del norte al suroeste entre 40 y 70 km/h, con rachas de hasta 100 km/h y ocasionalmente superiores. Las temperaturas irán de 8°C a 19°C.

En Punta del Este, el día comenzará con cielo cubierto, mejoras temporarias, nieblas y neblinas, además de precipitaciones aisladas; el viento será variable de 0 a 10 km/h y luego del noreste de 10 a 30 km/h. En la tarde y la noche el panorama pasará a cubierto, con descenso de temperatura, ambiente ventoso, precipitaciones y tormentas, mientras los vientos irán del norte al suroeste y sur entre 40 y 70 km/h, con rachas de hasta 100 km/h y ocasionalmente superiores. Las temperaturas irán de 11°C a 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará cubierta, con mejoras temporarias, nieblas y neblinas, precipitaciones y probables tormentas; los vientos soplarán del sureste al noreste entre 20 y 30 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo cubierto, descenso de temperatura y condiciones ventosas, con precipitaciones y tormentas, mientras el viento irá del norte al suroeste y sur entre 40 y 70 km/h, con rachas de hasta 100 km/h y ocasionalmente superiores. Las temperaturas irán de 10°C a 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.