Peñarol vs. Wanderers por la final del Torneo Intermedio: hora y dónde ver el duelo decisivo por el título

Es el mejor momento del año para Peñarol como para Wanderers y entre ellos definirán el campeón del Torneo Intermedio. Los dos tienen objetivos distintos, pero una misma posibilidad: salir campeón.

El aurinegro cuenta con una racha de cuatro partidos sin perder con tres victorias (1-0 sobre Cerro, 3-0 contra Boston River y 3-0 frente a Cerro Largo) y un empate (1-1 ante Racing). Además, el Mirasol ha mostrado una evolución en su juego porque ha ganado de forma convincente, algo que brilló por su ausencia en el primer semestre.

Mucho tuvo que ver la recuperación de varios jugadores como Eduardo Darias. El futbolista de 28 años —quien fue uno de los pilares del Peñarol campeón del 2024— se lo vio pleno físicamente en esta reanudación del fútbol tras la Copa del Mundo 2026.

Eduardo Darias celebra el gol que marcó en el partido entre Peñarol y Boston River. Foto: Leonardo Mainé.

Otra vuelta importante que tuvo Peñarol fue la de Nahuel Herrera, que estuvo cerca de tres meses afuera por una lesión en el hombro, e hizo un correcto juego ante Cerro Largo. “Vamos recuperando jugadores y el rendimiento va directamente relacionado con la calidad de los futbolistas que tenés”, dijo Diego Aguirre tras la victoria ante el Arachán en el Campeón del Siglo.

Sin embargo, el hincha Carbonero está ilusionado con un nombre: Leonel Jaime. El extremo argentino de 20 años ha mostrado un gran nivel en los tres partidos que jugó y, sobre todo, fue decisivo con tres asistencias.

“Jaime confirma que tiene mucha calidad. Puede jugar por cualquier lugar del frente de ataque y hace cosas distintas”, expuso Aguirre.

Leonel Jaime y Abel Hernández celebran uno de los goles de Peñarol a Cerro Largo. Foto: Leonardo Mainé.

La Fiera contará con un regreso importante y es el de Eric Remedi. El argentino cumplió con las cuatro fechas de suspensión por la roja que vio el pasado 1° de junio en la caída 1-0 ante Central Español por la tercera fecha de la Serie A del Torneo Intermedio.

Además de esa buena racha de juegos invictos, Peñarol llegó a su segundo partido sin que le marquen y se convirtió en el líder de la Tabla Anual. Por eso saldrá hoy al Estadio Centenario por el bicampeonato en el Intermedio sabiendo que el sábado tendrá otra prueba: la primera fecha del Torneo Clausura con el afán de no dejar la cima de la acumulada.

Wanderers va con mucha fe

Luciano Cosentino celebra el gol en el partido entre Wanderers y Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

Desde que comenzó el año Wanderers sabía que tenía una ardua tarea por evitar el descenso. El Bohemio, sin ser ninguno de los tres que subieron a la Liga AUF Uruguaya, figuraba como el peor equipo posicionado en la Tabla del Descenso.

Deportivo Maldonado, Albion y Central Español llevaron a cabo un fantástico primer semestre y eso los alejó de la zona roja.

Wanderers, por su parte, convivió la primera parte del 2026 en puestos de descenso. No obstante, el Torneo Intermedio fue vital para el Vagabundo: se quedó con la punta de la Serie B con 15 puntos gracias a cuatro victorias y tres empates.

Entre esos triunfos estuvo la victoria 2-1 sobre Nacional en el Gran Parque Central. Además, el pasado viernes doblegó 2-0 a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa para sellar su pasaje a la final del Torneo Intermedio y salir de la zona de descenso por primera vez en 2026.

Santiago Benítez festeja su gol para Wanderers ante Montevideo City Torque en el Intermedio. Foto: Estefanía Leal | El País

Mathías Corujo, DT vagabundo, destacó que sus futbolistas son “conscientes del club que están representando, de la historia de esta institución”. “Lo fundamental es que nos tenemos que quedar en Primera División”, remarcó el Chiche.

Una mala para Wanderers es la baja de Jonathan Urretaviscaya, quien fue expulsado ante City Torque y no podrá disputar la final.

Si bien es un título el que está en juego, los dos querrán ganarlo pero saben que tampoco pueden descuidar lo que se les viene: el arranque del Torneo Clausura por sus respectivas luchas.

Peñarol vs. Wanderers por la final del Torneo Intermedio 2026

Hora: 20:00.

Estadio: Centenario

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Héctor Begaló y Marcos Rosamen.

Cuarto: Esteban Guerra.

VAR: Diego Dunajec y Antonio García.

Peñarol: Washington Aguerre; Brian Barboza, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Thiago Espinosa; Javier Cabrera, Eric Remdi, Eduardo Darias, Leonel Jaime; Matías Arezo, Abel Hernández. DT: Diego Aguirre.

Wanderers: Agustín Buffa; Nicolás Furtado, Santiago Benítez, Nicolás Cabral, Fabricio Formiliano, Leandro Zazpe; Facundo Labandeira, José Alberti; Nicolás Queiroz, Luciano Cosentino, Joaquín Zeballos. DT: Mathías Corujo.