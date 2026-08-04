Caja de Profesionales propuso al gobierno que un 3,5% del IVA de la salud "subsidie" a la institución

El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) mantuvo en la tarde de este martes una reunión con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, tras la anulación por decreto de los timbres de $ 170 por actos médicos en la salud privada que la paraestatal pretendía aplicar.

Ante la negativa del gobierno de negociar nuevos gravámenes, se le entregó al jerarca una propuesta para la sostenibilidad del sistema de seguridad social de los profesionales que no había sido discutida anteriormente.

Según detalló a El País el presidente de la Cjppu, Andrés Pérez, la idea consiste en que un 3,5% a un 4% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan los usuarios de la salud privada -a una tasa mínima del 10%- se destine a la caja para “subsidiar lo que le correspondería” por los timbres que no podrá aplicar. El resto continuaría destinándose a Rentas Generales.

Eso, afirmó Pérez, iría en línea con lo resuelto este año tras el trabajo de la Comisión de Expertos conformada por el directorio de la caja y el gobierno.

En un informe final publicado en mayo, los delegados del Poder Ejecutivo dejaron constancia de que el aumento de recaudación por concepto de timbres “no resulta deseable” por suponerse “una forma de aumentar el aporte de la sociedad a la mejora de la situación financiera de la Caja, aspecto que al momento no parece ser necesario”. En caso de que sí lo sea, señalaron que “resulta más conveniente realizarlo mediante un incremento de la asistencia financiera de Rentas Generales”, es decir, por aporte del Estado.

Fachada de la Torre Ejecutiva, edificio sede del Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Díaz "fue receptivo, pero no planteó una alternativa"

Ante la propuesta, “la disposición del señor prosecretario se vio buena; fue abierto, receptivo, pero no planteó ninguna alternativa”, comentó Pérez. Agregó que Díaz se comprometió a trasladar el proyecto al presidente de la República, Yamandú Orsi, y a los ministros competentes en el tema.

Respecto al planteo que, según había adelantado, se le haría a Díaz para lograr “una mesa de diálogo”, Pérez indicó que este no se mostró favorable.

“Se manifestó dispuesto a darnos una respuesta, no a abrir una nueva instancia o sumarse a lo que están planteando algunos actores de la oposición, como es el diputado (Pablo) Abdala y el diputado Juan (Martín) Jorge, de restaurar la comisión parlamentaria”, explicó, en relación al trabajo legislativo del año pasado para redactar la ley de “salvataje” de la caja (20.410).

El directorio tampoco habría recibido novedades sobre el curso de las recomendaciones al gobierno consensuadas en la Comisión de Expertos. Mientras esperan la respuesta de Presidencia, trabajan en recurrir por vía administrativa el decreto que dejó sin efecto los nuevos gravámenes, en el entendido de que “el Ejecutivo aplicó una exoneración encubierta por vía reglamentaria, violando el principio de legalidad”.