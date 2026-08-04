Las dos cláusulas del contrato que Leonel Jaime está a punto de cumplir en Peñarol para quedarse un año

La llegada de Leonel Jaime a Peñarol fue casi que en silencio. Arribó al Puerto de Montevideo en la fría noche del miércoles 1 de julio —en pleno Mundial 2026—, no tuvo presentación oficial, se sumó casi que de inmediato al plantel y hoy, a poco más de un mes, es el jugador revelación que tiene el equipo de Diego Aguirre.

No venía como la salvación del mercado. Pero la cancha empezó a hablar y el rendimiento del atacante surgido en las inferiores de River Plate de Argentina viene siendo cada vez más importante para el Mirasol, que el sábado volvió a golear y además, mantuvo otra vez su arco en cero.

Con tres presencias hasta el momento, el futbolista nacido hace 20 años en Tigre, Buenos Aires, suma la misma cantidad de asistencias: una en el triunfo 3-0 frente a Boston River y dos en la victoria ante Cerro Largo por idéntico marcador.

Además, arrancó la jugada —con un gran cambio de frente para Matías Arezo— que luego derivó en el primer tanto del Mirasol el sábado ante del Arachán.

Jaime cumplió una destacada labor en ese encuentro siendo la figura de Peñarol y a los 71’ fue sustituido por Brandon Álvarez. En ese momento, todo el Estadio Campeón del Siglo se paró para aplaudir a un jugador que cada vez que toma contacto con la pelota genera algo diferente en el ataque del conjunto aurinegro.

Con velocidad, gambeta, visión de cancha, gran poder de resolución en el uno contra uno y mucha desfachatez con la pelota en los pies, Leonel Jaime ya se ganó al hincha del Carbonero y va por más porque él sabe y tiene bien claro que esto recién empieza.

La sonrisa de los fanáticos aurinegros el sábado por la noche al salir del Campeón del Siglo hablaba por sí sola porque al muy buen rendimiento que tuvo el equipo de Diego Aguirre, Jaime le puso mucho fútbol y calidad.

Leonel Jaime en el partido entre Peñarol y Cerro Largo. Foto: Leonardo Mainé.

Y por supuesto que todo esto no hace más que ilusionar y mucho al hincha de Peñarol que ya mira de reojo al 2027 con el argentino Leonel Jaime en un plantel en el que también estarán Leonardo Fernández —se sigue recuperando de una rotura de ligamentos cruzados—, Matías Arezo y Jonathan Rodríguez, entre otros ya que por estos días el club sigue negociando por la llegada de Nicolás de la Cruz.

¿Puede quedarse Jaime un año en Peñarol? Cuando el club Mirasol negoció con River Plate de Argentina el préstamo por el atacante de 20 años no hubo dinero de por medio ya que el Millonario —tal como suele hacer son sus jóvenes promesas— lo blindó con una cláusula de 100 millones de dólares.

En tal sentido, el equipo argentino cedió al futbolista a Peñarol sin cargo y sin opción de compra, pero con dos cláusulas importantes que Jaime va camino a cumplir en breve.

La primera es que el atacante debe jugar 360 minutos en el primer equipo Mirasol (ya lleva disputados 203 minutos) para que River Plate no pueda ejecutar la repesca a fin de año, tras los primeros seis meses del préstamo según confiaron a Ovación fuentes aurinegras.

Cabe recordar que los clubes del fútbol argentino suelen dejar por escrita una opción de repesca cuando la cesión es por un año con la posibilidad de volver a contar con el jugador en cuestión a los seis meses.

Leonel Jaime y Abel Hernández celebran uno de los goles de Peñarol a Cerro Largo. Foto: Leonardo Mainé.

Ese caso se dio con Luis Angulo y Talleres, club que estuvo cerca de negociarlo a Rusia pero al no salir la venta, no ejecutó la repesca.

Pero además de la cláusula de los minutos, hay otra en el contrato de Leonel Jaime con Peñarol y tiene relación con los partidos jugados.

Según contaron desde el club Carbonero, si el atacante juega 10 o más partidos dentro del plazo del préstamo de 12 meses, el equipo uruguayo no deberá pagarle al argentino.

¿Por qué? Porque River lo cedió sin cargo para que el futbolista pueda jugar y a lo largo de un año entienden que 10 partidos es un número aceptable de presencias. Si Peñarol no cumple con esa condición, deberá abonarle una suma de dinero a River Plate por el préstamo.

Lo cierto es que si todo sigue dentro de los parámetros normales y esperados y, teniendo en cuenta lo que mostró hasta el momento Leonel Jaime en el equipo de Diego Aguirre transformándose en titular y pieza clave para el ataque, todo hace indicar que se cumplirán las dos condiciones que puso River para que el atacante nacido en Tigre juegue hasta el 30 de junio en Peñarol.