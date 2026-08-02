Peñarol avanza fuerte para concretar la llegada de Nicolás de la Cruz: los pasos a seguir en la negociación

El gran objetivo de Peñarol en este mercado de pases tiene nombre y apellido: Nicolás de la Cruz. Y una vez el club supo que al atacante de 29 años le seducía la posibilidad de ponerse la camiseta del Carbonero, todo el club comenzó a hacer un trabajo fijo que pude llegar a tener un final feliz.

Sin embargo, el primer muro fue el económico porque se trata de un futbolista que percibe un salario muy alto para lo que es el fútbol sudamericano y por supuesto, el uruguayo, aunque el aurinegro —en este último tiempo— se ha caracterizado por intentar cambiar ese paradigma con vínculos elevados como los que cerró con Leonardo Fernández y Matías Arezo.

De todas maneras, Flamengo no quiere deshacerse del uruguayo a cualquier costo y luego de rechazar una oferta que Peñarol hizo por un préstamo por el futbolista surgido en Liverpool y que luego se fue a River Plate de Argentina, ahora la viabilidad de la negociación tiene una arista que parece ser a la que se apunta: la rescisión del contrato con el Mengao.

Esa no es la única chance, pero sí la que haría más viable la posibilidad porque por un lado, el club brasileño no aceptó el préstamo y, por otro, Peñarol no está dispuesto a pagar por la ficha del jugador que según el sitio transfermarkt.es asciende a los 8 millones de euros, pero hay que recordar que Flamengo se lo compró a River Plate por 16 millones de dólares.

En Brasil no quieren perder dinero y, teniendo en cuenta que a Nico de la Cruz le quedan dos años de contrato con un salario muy elevado, se podría llegar a un acuerdo entre las partes —club y jugador— para lograr una rescisión.

Nicolás de la Cruz, actual futbolista de Flamengo y de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

“Que rescinda es la chance más probable”, dijeron desde Peñarol a Ovación, agregando: “Seguimos trabajando y en un plazo de 10 días pueden surgir novedades porque no hay nada caído, pero tampoco nada cerrado”.

Pero además del económico hay otro tema como la voluntad del jugador y según pudo saber Ovación, De la Cruz ya le expresó a Peñarol su deseo de ponerse la camiseta Mirasol. Este es un punto clave porque es lo que motiva al club Carbonero a no bajarse de la negociación para ver de qué manera lograr ese objetivo del mercado de pases.

Ahora bien, hay pasos a seguir y en ese sentido, este lunes se dará una importante reunión entre Marcelo Solomita —consejero de Peñarol— y Sebastián Taborda, uno de los líderes de Faro Sports, empresa que representa a Nicolás de la Cruz.

“Ahí vamos a saber mejor dónde estamos parados en esta negociación”, contaron fuentes aurinegras a Ovación destacando que la voluntad del futbolista está por encima de muchas cosas pero más allá de eso, si Peñarol lo quiere tiene bien claro que deberá desembolsar una importante suma de dinero para bancar un contrato que será elevadísimo para los estándares que se manejan actualmente en Uruguay.

Pero dicho esto, todo hace indicar que si Nicolás de la Cruz rescinde su contrato con Flamengo —todavía le quedan dos años—, podría desembarcar en Los Aromos. Por eso, la ilusión está intacta y desde el club van a seguir al pie de la letra el libreo para alcanzar esa meta.