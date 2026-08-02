Peñarol vs. Wanderers por la final del Torneo Intermedio: día, hora y dónde ver el duelo decisivo por el título

Quedan cuatro partidos para cerrar la séptima fecha, pero ya se palpita la final para determinar al campeón del Torneo Intermedio, que será entre Peñarol y Wanderers. Se jugará el miércoles en el Estadio Centenario y a partir de la hora 20:00.

Se podrá seguir en vivo este duelo decisivo por el segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

El Manya llegó tras mostrar su mejor versión en el 2026, ya que alcanzó su cuarto partido sin conocer la derrota al vapulear 3-0 a Cerro Largo en el Campeón del Siglo. Y no solo eso, sino que alcanzó su segundo partido sin recibir goles.

Leonel Jaime y Abel Hernández celebran uno de los goles de Peñarol a Cerro Largo. Foto: Leonardo Mainé.

"Había que ganar, había que jugar la final del Intermedio y había que sumar para quedar primeros en la Anual. Había muchas cosas importantes y lo pudimos hacer", manifestó Diego Aguirre tras la cómoda victoria ante el Arachán en el Estadio Campeón del Siglo de este sábado.

"Vamos recuperando jugadores y el rendimiento va directamente relacionado con la calidad de los futbolistas que tenés. Hoy pudo jugar Nahuel (Herrera) después de mucho tiempo, Darias volvió a un nivel cercano al que puede dar, Javier Cabrera está siendo muy importante y Lucas Hernández también regresó después de estar mucho tiempo afuera", explicó.

El gran momento de Wanderers

Santiago Benítez festeja su gol para Wanderers ante Montevideo City Torque en el Intermedio. Foto: Estefanía Leal | El País

Wanderers, por su parte, tiene una lucha titánica por mantenerse en la Primera División del fútbol uruguayo. Realizó un gran Torneo Intermedio en la Serie B que le permitió acceder al duelo decisivo por el título y, sobre todo, salir de la zona del descenso.

Los goles de Santiago Benítez y Luciano Cosentino le dieron la victoria a Wanderers sobre Montevideo City Torque por 2-0 para adueñarse de la punta de la Serie B y, también para salir por primera vez en la temporada del descenso.

“Son puntos fundamentales ante un rival complicado, con un gran entrenador (Marcelo Méndez), en una cancha difícil”, indicó el Chiche en diálogo con AUF TV al termino del partido en el Estadio Charrúa. “Agradecido con los jugadores porque están dejando todo”, añadió.

Hinchas de Wanderers en el Estadio Charrúa. Foto: Estefanía Leal.

El entrenador de Wanderers detalló que sus futbolistas son “conscientes del club que están representando, de la historia de esta institución”. “Lo fundamental es que nos tenemos quedar en Primera División”, remarcó.

El conjunto de Mathías Corujo tiene una racha de ocho encuentro sin perder y ahora va por un título, aunque tiene en claro que su lucha es seguir en la Liga AUF Uruguaya 2026.