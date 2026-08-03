Peñarol gana terreno en el Intermedio: por primera vez sumó más puntos que Nacional y repitió su máximo puntaje

Hasta hace un par de años el Torneo Intermedio casi que llevaba el nombre de Nacional. No solo por haber ganado la primera edición y cinco de las nueve disputadas a la fecha, sino también porque solía ser el trampolín de puntos al que se aferraba el Bolso para escalar en la Tabla Anual. Sin embargo, Peñarol fue tomando protagonismo en las últimas temporadas y este miércoles, ante Wanderers (20:00 - Centenario), jugará su tercera final consecutiva.

Además, el actual campeón del torneo corto que comenzó en el 2017, logró un suceso sin precedentes y es que por primera vez finalizó el Intermedio con más puntos que su clásico rival: tras la última fecha, disputada, Peñarol sumó 16 puntos —al igual que en el Intermedio 2025— y Nacional 13, lejos de lo que fue el puntaje perfecto con 21 unidades durante la temporada pasada.

El festejo de los jugadores de Peñarol tras el título del Torneo Intermedio 2025. Foto: Ignacio Sánchez.

El Mirasol repitió el mejor puntaje que había logrado tras varias ediciones deficientes. En 2017 cosechó también 16, en 2018 apenas sumó 12, 2019 fue su peor desempeño con nueve y en 2020, alcanzó los once. En 2021 el torneo no se disputó por la pandemia, en 2022 terminó una vez más con 11 unidades y en 2023 volvió a quedar afuera de la final con 10 puntos.

El equipo tricolor, por su parte, sumó tres veces 19 puntos (2017, 2020 y 2022), una vez 17 (2018), 16 (2024), 14 (2019) y 11 (2023).

Nacional celebra la obtención del Intermedio 2024. Foto: Estefanía Leal

Las últimas dos finales se definieron por penales, Nacional se quedó con la de 2024 tras un 8-9 y el año pasado fue para el Carbonero por 5-3.

En cuanto a la manera en la que el equipo de Diego Aguirre arribaba a las definiciones, en 2024 dividía sus fuerzas entre lo local, con un Leo Fernández en su esplendor, y la Copa Libertadores en la que fue finalista.

En 2025 la Fiera venía de acomodar un mal comienzo de temporada por parte de la defensa pero con dudas en la titularidad del arco entre Martín Campaña y Guillermo de Amores. Sin embargo, tras el 0-0 en los 90’, festejó, en el Estadio Centenario, su primer Torneo Intermedio.

El Manya llegó tras mostrar su mejor versión en el 2026, ya que alcanzó su cuarto partido sin conocer la derrota al vapulear 3-0 a Cerro Largo en el Campeón del Siglo. Y no solo eso, sino que alcanzó su segundo partido sin recibir goles.

El juego ante Wanderers se podrá seguir en vivo este duelo decisivo por el segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.