Así quedaron la Tabla Anual y la del Descenso tras el triunfo de Nacional sobre Progreso

Peñarol derrotó 3-0 a Cerro Largo el sábado, quedó en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026 y accedió a la final del Torneo Intermedio, certamen al que le quedará por jugarse un partido este lunes, entre Defensor Sporting y Cerro.

De esta forma, el Mirasol lidera la acumulada con 43 puntos pero tiene dos perseguidores le pisan los talones: Deportivo Maldonado, pese al empate ante Juventud, y Racing, que este domingo venció a Boston River, le siguen con 41 unidades. El tricolor, por su parte, acortó distancia y llegó a los 35 puntos.

La Tabla del Descenso quedará mejor definida este lunes, tras el último partido del Intermedio, fijado para las 19:00 en el Franzini, cuando se jueguen puntos claves para la zona roja de la tabla, en la que Wanderers (66) toma aire y Danubio (65) y Progreso (55) se siguen complicando. Cerro, con un partido menos, tiene 64 unidades.

El Gaucho, que jugó con 10 desde los 28 minutos, perdió 2-1 ante Nacional este domingo en el Gran Parque Central, mientras que Danubio, que comenzó ganando 2-0, empató 2-2 ante Albion.