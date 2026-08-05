Conexión Ganadera: Justicia prorrogó las cautelares; Cabral denunció amenazas y Carrasco reclamó traslados

La Fiscalía pidió este miércoles que se prorroguen por otros 180 días las medidas cautelares que cumplen Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, imputados en la causa de Conexión Ganadera, al considerar que continúan vigentes los riesgos procesales que motivaron su imposición.

Carrasco permanece en prisión preventiva en la cárcel de Punta de Rieles, Iewdiukow está recluida en la cárcel de Florida y Cabral cumple arresto domiciliario en un apartamento en Punta del Este.

La jueza de Crimen Organizado de 2do Turno, Diovanet Olivera, escuchó a todos e hizo lugar al pedido fiscal, que no tuvo oposición de las partes, aunque sí hicieron apreciaciones sobre el caso.

El fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez dijo que se trataba de “una de las investigaciones más complejas a nivel judicial” en las que ha trabajado en su carrera, y fundamentó esa afirmación en el tipo de delitos investigados, la cantidad de personas involucradas, los montos manejados, el número de damnificados y el volumen de información que debe analizarse.

La investigación penal ya fue prorrogada hasta julio de 2027 y, según adelantó Rodríguez, durante lo que resta de agosto y para setiembre ya hay declaraciones agendadas de personas investigadas y testigos. También existen informes que todavía están pendientes y que Fiscalía prevé diligenciar durante los próximos meses.

Rodríguez afirmó que continúan apareciendo nuevos hechos presuntamente delictivos, testimonios y personas que podrían estar involucradas y tener una relación directa con los hechos investigados. A su entender, una flexibilización de las medidas cautelares podría frustrar la obtención de algunas de esas evidencias.

El arresto domiciliario de Cabral y las amenazas

El abogado de un grupo de damnificados Juan Pablo Decia cuestionó las condiciones en las que Cabral cumple el arresto domiciliario en Punta del Este.

El abogado sostuvo que, si eventualmente fuera condenada, el tiempo transcurrido bajo la medida cautelar será considerado y criticó que pueda permanecer durante ese período en su apartamento.

“Claramente no es justo”, afirmó el defensor, y señaló que hubiera considerado adecuado que dejara de cumplir la medida en las condiciones actuales.

Eduardo Sasson, uno de los defensores de Cabral, respondió que su clienta es inocente mientras no exista una sentencia que establezca lo contrario. Adrmás, sostuvo que Cabral no está cumpliendo anticipadamente una pena, sino una medida cautelar dentro de un proceso en el que todavía puede resultar absuelta.

Su otro abogado, Pablo Donnángelo, dijo que la defensa no se opondría a la extensión del arresto domiciliario, pero aclaró que eso no implica reconocer que existen riesgos procesales o que los elementos reunidos justifiquen mantenerlo.

Donnángelo sostuvo que actualmente la propia medida sirve para preservar la integridad física de Cabral ante una “escalada de hostigamiento” que, según denunció, se produjo durante los últimos días.

También afirmó que Cabral recibió mensajes, llamadas y amenazas de muerte. Y aseguró que esto fue denunciado y ya está siendo investigado a nivel judicial.

Daniela Cabral. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Carrasco pidió ser trasladado a Florida

Jorge Barrera, defensor de Carrasco e Iewdiukow, tampoco presentó oposición al pedido fiscal, aunque dejó en claro que su posición no implicaba compartir sus fundamentos.

El abogado sostuvo que los riesgos procesales invocados son los mismos que ya se habían planteado anteriormente y recordó que sus dos clientes llevan cerca de un año privados de libertad.

Barrera puso especial énfasis en el estado de salud de Carrasco. Afirmó que “ya casi que no puede caminar”, que necesita una operación de cadera y que hubo seis autorizaciones para que sea trasladado a recibir atención médica y que solo se concretó la última.

Según el abogado, Carrasco todavía no tiene fecha para la intervención porque no pudo concurrir a las consultas médicas requeridas previamente.

El abogado reveló además que su cliente solicitó ser trasladado a un establecimiento penitenciario de Florida para acercarse a su esposa, pero el pedido fue rechazado.

Barrera también sostuvo que "en los hechos una persona condenada puede acceder a determinados beneficios que no están disponibles para quien todavía se encuentra sometido a un proceso sin sentencia".

La decisión de la jueza

Al analizar el pedido, la jueza señaló que no se habían planteado elementos nuevos capaces de desvirtuar los que justificaron las medidas cautelares.

La magistrada consideró que el supuesto material que dio lugar a las imputaciones continúa vigente y que las defensas no presentaron argumentos que permitieran modificar esa valoración.

También rechazó ingresar nuevamente en la discusión sobre las condiciones del apartamento de Punta del Este en el que Cabral cumple arresto domiciliario. Señaló que el asunto "ya fue debatido en audiencias anteriores" y que las cuestiones patrimoniales relacionadas con ese inmueble deben resolverse en la órbita civil.

La causa tiene actualmente cuatro imputados. Además de Carrasco, Iewdiukow y Cabral, está formalizado Maximiliano Rodríguez, titular de Pasfer, una de las empresas tomadoras de ganado de Conexión Ganadera.