Meningococo: MSP "focaliza" vacunación de nueve a 15 años; no definió cuándo incluye a niños de dos a ocho años

El Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene previsto “focalizar” durante el mes de agosto la campaña de vacunación gratuita contra el meningococo para los niños y adolescentes de nueve a 15 años.

El anunció lo hizo este miércoles la titular de la cartera, Cristina Lustemberg, en rueda de prensa donde además añadió que aún se está "conversando" cuándo comenzará la vacunación para niños de entre dos y ocho años, uno de los grupos etarios que hoy no tiene cobertura gratuita.

“La vamos a resolver en el ámbito de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (…). Veremos cuándo la vamos a incorporar”, agregó la ministra.

Luego, Lustemberg aseguró que la decisión de brindar las vacunas a los niños de dos a ocho años no depende de la cantidad de dosis que están en el país, que “no”, sino que se “está tomando una estrategia gradual” de inmunización.

“Acá no hay un brote epidémico”, puntualizó Lustemberg, sino un “aumento inusual” de casos, frente a lo cual se resolvió “enfocarse” en los grupos donde hay “mayor riesgo”, como los adolescentes. “Iremos aumentando a otros grupos de acuerdo a la evidencia. En este mes de agosto nos vamos a focalizar en los grupos etarios de nueve a 15 años”, sostuvo.

Este miércoles de tarde se incorporaron 8.000 cupos más para que los jóvenes de entre nueve a 15 años puedan obtener dosis gratuitas contra el meningococo en la región sur (Montevideo y Canelones), que se volvieron a agotar pronto. Es la primera reapertura de la agenda web desde el lunes de tarde.

Respecto a por qué no se habilitan más cupos, considerando que llegaron a Uruguay 343.000 dosis este lunes por la mañana, Lustemberg respondió que ofrecer turnos supone una “logística importante” de distribución, en un contexto donde se brindan en 180 vacunatorios, que se irán ampliando a los 400 de todo el país.

“Queremos darle tranquilidad a las ciudadanía que si no encuentra cupo transitoriamente en algún horario, rápidamente se están abriendo más horarios”, resaltó la jerarca. El objetivo trazado por el MSP es que para fines de agosto “todos los adolescentes de nueve a 15 años tengan la vacuna”, acotó.

Lustemberg agregó que el jueves 20 de agosto se realizará una “campaña masiva” de vacunación, “con agenda”, en todo el país, aunque no dio detalles de en qué puntos y horarios.

Mientras que a partir del lunes 10 de agosto se va a “fortalecer” la inmunización en escuelas, así como se va a trabajar para vacunar en liceos, tomando en cuenta que los adolescentes suelen ser el principal reservorio y portador de la enfermedad.

Lustemberg agregó que el meningococo “siempre ha tenido un comportamiento en la primavera”, por lo cual ahora se está desplegando las acciones de cobertura.

La ministra también pidió a las familias que “no descuiden” la cobertura vacunal de los niños de dos meses, cuatro meses y 15 meses con las dosis de Bexsero, y a los niños de un año con la vacuna de MenFive, prevista hace un año en el esquema nacional de vacunación. La cobertura de los niños de dos meses es de 96%, a los cuatro meses 88% y a los 12 meses es el 80%, dijo.