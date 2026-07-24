Padres entregaron carta para Orsi pidiendo acceso "universal y gratuito" de vacuna contra meningococo a jóvenes

Ante el avance del meningococo, que acumula 23 casos y siete fallecidos, padres resolvieron enviarle esta semana una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, para pedirle que la vacunación sea gratuita para todos los niños y adolescentes. Esto se dio poco antes de que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunciara una nueva ampliación de la cobertura a otros grupos etarios.

La campaña del Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitada hace un año permite a los bebés de dos, cuatro y 15 meses obtener sin costo las dosis de Bexsero —que cubren contra el serogrupo B de meningococo. Y las vacunas MenFive, que cubren contra los serogrupos A, C, W, X e Y de la enfermedad, en un principio para los niños de un año y 11 años, y a partir del 2 de julio se extendió a los adolescentes de 12 años ante el “aumento inusual” de casos.

El MSP también informó el 2 de julio la compra de unas 300.000 dosis para extender la vacunación en adolescentes de hasta 15 años, tras plantear que estos jóvenes son el principal reservorio y portadores de la enfermedad. Pese a la ampliación anunciada hace tres semanas, se expandió la preocupación entre padres con hijos no incluidos en esas franjas, sobre todo tras la última muerte, hace una semana, de una niña de 11 años –no vacunada- que asistía a la Escuela 102 de Montevideo.

Este caso derivó en que el MSP resolvió de forma “excepcional” vacunar a los alumnos, docentes y funcionarios de esa escuela y del jardín aledaño, ante la preocupación generalizada, sobre todo porque allí, en mayo, hubo otro caso, no fatal, de la misma enfermedad.

Las personas no comprendidas por la pauta gratuita deben pagar miles de pesos en las mutualistas para acceder a las dosis de Bexsero y Menactra, la vacuna equivalente a MenFive, que venden las mutualistas.

Tras la muerte de la niña de 11 años, varios padres comenzaron a intercambiar en redes sociales su preocupación indicando en varios casos no contar con el dinero suficiente para costear la pauta vacunal, y exigiendo el acceso gratuito.

El reclamo de estos padres pasó a la junta de firmas reclamando la gratuidad de las dosis. “Exigimos al MSP de Uruguay que incluya la vacunación contra la meningitis en el Programa Nacional de Vacunaciones, garantizando su gratuidad para todos los niños del país”, apuntó la petición de la plataforma Change.org.

“La vacuna contra la meningitis, una enfermedad grave y potencialmente mortal, debe estar al alcance de todos independientemente de la situación financiera de cada familia”, se afirmó en la petición, que reunió unas 3.700 firmas.

El colectivo también activó la cuenta de Instagram @vacunasgratisyaenuruguay, que superó los 2.200 suscriptores, pidiendo el acceso gratuito a estas dosis. “La vacuna no es cara. Caro es seguir dejando a niños afuera”, marcó en un posteo.

Este lunes varios padres del colectivo se concentraron en Plaza Independencia con pancartas, hablaron con Canal 4, y dejaron en Torre Ejecutiva una carta dirigida a Orsi exigiendo la obtención gratuita de estas dosis para todos los niños y adolescentes.

“Nos dirigimos a usted con el mayor respeto para solicitar que el Estado garantice el acceso universal y gratuito a las vacunas contra el meningococo, tanto para las cepas A, C, W, X e Y (MenACWXY) como para la vacuna Bexsero, que protege contra la cepa B”, destacó la misiva, con fecha de este lunes, a la que accedió El País, que reunió unas 600 firmas.

“Si bien reconocemos el esfuerzo realizado por las autoridades sanitarias y valoramos las medidas adoptadas hasta el momento, creemos que la situación actual exige ampliar la cobertura”, indicaron los padres.

Cada dosis cuesta entre $ 3.300 y $ 6.300. “Para muchas familias, completar el esquema representa un gasto imposible de afrontar, generando una desigualdad en el acceso a una herramienta fundamental para prevenir una enfermedad potencialmente mortal”, se marcó en la carta, que nombró a los niños fallecidos este año por la enfermedad.

“Nuestra intención no es generar alarma ni enfrentar a nadie. Lo que buscamos es que las autoridades continúen fortaleciendo las medidas de prevención para proteger a más niños, adolescentes y jóvenes, evitando que ninguna familia tenga que elegir entre cuidar la salud de sus hijos o afrontar un gasto que no puede pagar”, se agregó.

Los firmantes solicitaron la cobertura de las dosis a quienes “no pudieron acceder”, que se evalúe una estrategia de vacunación “más amplia”, que “exista una comunicación clara, transparente y oportuna” de los casos, y que “ninguna familia quede sin la posibilidad de proteger a sus hijos por motivos económicos”, se señaló en la misiva “creada por mamás, papás y familias preocupadas”.

Lustemberg dijo este miércoles en rueda de prensa que Orsi le entregó “en mano” las firmas de los padres, adjuntas a la citada misiva, y transmitió “tranquilidad” a las familias de que se iba a ampliar la cobertura, con otra estrategia a la anunciada el 2 de julio. No se aclaró si la ampliación más reciente fue en consulta con la Comisión Nacional de Vacunas (CNAV)

La ministra anunció en esa instancia que el lunes 27 de julio se abrirá una agenda en la página web del MSP para que los adolescentes de 13, 14 y 15 años reciban gratis estas dosis en todos los vacunatorios. El lunes 3 de agosto se hará por las mismas dosis para los niños de nueve y diez años. “Es importante que las familias agenden a sus hijos porque así aprovechamos 100% de las vacunas”, dijo sobre vacunas que vienen en un vial de hasta cinco dosis.

“La aspiración del MSP es continuar ampliando progresivamente esta estrategia, en función de la disponibilidad de dosis, hasta alcanzar a todos los niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 18 años”, indicó en un comunicado la cartera, en referencia a la compra de dosis extra, que llegarán a partir de agosto, se informó hace tres semanas.

Padres pedirán reunión con el MSP

Carolina Rodríguez, una de las voceras del colectivo de padres que buscan el acceso gratuito de dosis contra el meningococo, dijo a El País que tienen previsto solicitar este viernes una reunión con el MSP tras recibir varias consultas por este tema a través de redes sociales.

Rodríguez señaló que la carta buscó “derribar la barrera económica para acceder a las vacunas”. Y que se nombraron a personas que fallecidas por la enfermedad porque “cuando se ven nombres se empieza a ver la cara de los hijos”. La idea de la carta fue “sensibilizar por un recurso que es preventivo”, dijo.

