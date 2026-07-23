Estados Unidos aplicará a Uruguay un arancel del 12,5% por no prohibir productos hechos con "trabajo forzoso"

La Oficina del Representante Comercial (USTR) de Estados Unidos emitió este jueves un comunicado, en el que confirman aranceles del 10% como mínimo y 12,5% como máximo a unas 60 economías del mundo en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso.

Sustituyen los aranceles que expiran este viernes 24 de julio y que fueron implementados por el presidente Donald Trump a comienzos del año.

Uruguay figura entre las 60 economías investigadas desde que el USTR abrió el proceso en marzo de este año, por no tener una prohibición explícita a la importación de productos elaborados con "trabajo forzoso". Así, quedó comprendido en el grupo de países al que se le fijará la tasa más alta dentro del esquema, del 12,5%.

Ese "es el arancel apropiado de la Sección 301 para todas las demás economías investigadas" indica el comunicado de Estados Unidos, en relación a aquellas que no cuentan con una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso, no se comprometieron a implementarla mediante un Acuerdo de Comercio Recíproco, ni forman parte del grupo de aranceles de cálculo diferenciado que incluye a la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza.

Fuentes de Cancillería confirmaron a El País la noticia y señalaron que "se está analizando" sus implicancias. Añadieron que "estaba dentro de lo previsto", dada la comunicación de marzo del USTR.

Por otro lado, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmaron que con la medida Uruguay pasaría de tener una tasa del 10% que le regía a partir de febrero, a una del 12,5%.

Países de la región como Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México sí quedaron dentro del grupo con la tasa mínima del 10% por cumplir alguna de las exigencias.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 19 de julio de 2026. Foto: MANDEL NGAN/AFP fotos.

Productos exceptuados

El USTR añade que los países penados con la tarifa representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses, y que "el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales".

Precisó además que quedan exceptuados de los nuevos aranceles ciertos productos, aunque no los explicitó. Algunos criterios son aquellas materias primas que, de aplicarse el arancel, podría generar desabastecimiento en Estados Unidos, o artículos “para los cuales estos aranceles pueden no contribuir sustancialmente a la eliminación de los actos, políticas y prácticas que se determinó son procesables en las investigaciones”.

En febrero la Corte Suprema estadounidense había dictaminado que los aranceles de Trump eran inconstitucionales, dado que solo el Congreso podía ordenarlos. En consecuencia, el presidente anunció que volvería a aplicar tasas aduaneras sustentadas en investigaciones del USTR.