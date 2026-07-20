Estados Unidos impuso aranceles del 50% adicionales a Canadá por ejercer prácticas "perjudiciales"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden para imponer aranceles del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá.

Este impuesto extra se suma al régimen arancelario vigente desde febrero, cuando Trump impuso un gravamen general del 10%.

Según la Casa Blanca, la medida entrará en vigor dentro de 30 días y excluirá, entre otros, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado. No obstante, excluye productos que se suponen protegidos por el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Así mismo, el texto endurece las sanciones contra el transbordo de mercancías para eludir los aranceles, al asegurar que los bienes que sean desviados a través de terceros países para evitar el pago del gravamen estarán sujetos a un arancel adicional del 40%.

En su cuenta de Truth Social, Trump había amenazado a Canadá el viernes pasado con nuevos aranceles por el humo de los incendios forestales que afectó el norte y el este de Estados Unidos durante el fin de semana.

Unas personas observan el perfil urbano del centro desde las islas de Toronto mientras los incendios forestales en el norte de Ontario provocan una mala calidad del aire en la ciudad Foto: COLE BURSTON/AFP

Acusó al Gobierno canadiense de no gestionar adecuadamente sus bosques y sostuvo que el humo de esos incendios ha deteriorado la calidad del aire en territorio estadounidense, con un costo "incalculable".

Sin embargo, la Casa Blanca justificó la decisión de hoy al afirmar que Canadá mantiene prácticas comerciales que considera "perjudiciales" para Estados Unidos, entre ellas restricciones al acceso de productos lácteos estadounidenses, elevados aranceles a determinados bienes agrícolas e impuestos sobre servicios digitales, además de haber respondido con represalias a anteriores medidas comerciales adoptadas por Washington.

Así, Trump eludió el tratado y recurrió a una disposición legal poco conocida para imponer los aranceles, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite a las autoridades actuar contra países acusados de aplicar prácticas comerciales discriminatorias.

Con información de EFE y AFP