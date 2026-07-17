Humo tóxico por incendios forestales en Canadá llega a Nueva York y podría comprometer la final del Mundial

El humo de los incendios forestales que arrasan la provincia canadiense de Ontario se extendió el jueves hacia el noreste de Estados Unidos y Nueva York, con la exposición de millones de personas a una calidad del aire muy degradada. Un día después de imágenes de un amarillo apocalíptico en la ciudad canadiense de Toronto, ahora los más afectados son los estados fronterizos de EE.UU., incluidos Minesota, Wisconsin, Michigan e Illinois.

El jueves por la tarde, el monitor de la empresa IQAir situó a Detroit, Mineápolis y Chicago como las tres ciudades más contaminadas del mundo.

Una neblina difusa cubrió Nueva York, donde los meteorólogos esperan un umbral calificado de "peligroso para la salud" debido a las partículas finas procedentes de los incendios. Las autoridades animan a los habitantes a pasar el menor tiempo posible al aire libre.

Personas observan el puente de Brooklyn mientras el humo de los incendios forestales de Canadá provoca condiciones de bruma Foto: ANGELA WEISS/AFP

En Detroit, Chicago y Toledo (Ohio), el índice de calidad del aire superó los niveles peligrosos, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

"Sentimos una sensación de opresión en el pecho", declaró a la AFP Erin Lucey, empleada en una granja de hortalizas ecológicas en el centro-sur de Wisconsin (norte de Estados Unidos).

Estas condiciones pueden persistir durante este viernes, advirtieron las autoridades del estado estadounidense de Míchigan, situado al sur de Ontario.

El humo en nueva York amenaza la final del Mundial 2026

La sede de la contienda por el título del Mundial 2026 también está situada en Nueva Jersey y queda a las afueras de la ciudad de Nueva York, también afectada por la fumarada llegada desde la provincia canadiense.

Las autoridades estadounidenses han alertado que millones de personas están expuestas a una calidad del aire muy degradada y animaron a los habitantes de varios estados del noreste a pasar el menor tiempo posible al aire libre.

"La mala calidad del aire puede ser peligrosa para cualquiera", escribió el Departamento de Protección Medioambiental de Nueva Jersey en X.

Además del humo, entrada la noche del jueves también se percibía olor a quemado en Parsippany, a diez minutos en auto de East Hanover, sede del centro de entrenamiento de España.

Una persona pasea a su perro por el Brooklyn Bridge Park mientras el humo de los incendios forestales de Canadá crea un ambiente brumoso en Nueva York Foto: ANGELA WEISS/AFP

"Es abrumador, es muy fuerte aquí. Es realmente obvio, puedes olerlo, es muy intenso", dijo a la AFP Guy Henri, un inversionista de 66 años.

En Morristown, Nueva Jersey, sitio de práctica elegido por la selección argentina, la valoración de la calidad del aire era "muy poco saludable" la noche del jueves, según los medio de prensa argentinos.

Ni la FIFA ni las selecciones se han pronunciado de momento sobre las eventuales afectaciones del humo llegado desde el noroeste de Ontario, donde hay más de 130 incendios activos. Al menos sesenta de ellos están fuera de control.

Meteorólogos consultados por medios locales prevén fuertes lluvias el sábado, lo que debería contribuir a dispersar el humo de la región y evitar mayores riesgos en la final entre los vigentes campeones de Sudamérica y de Europa.

Incendios en Canadá

Según los datos más recientes, hay más de 130 incendios activos en el noroeste de Ontario, de los cuales al menos 60 están fuera de control. Hasta ahora unas 15 comunidades han sido evacuadas.

Las autoridades de Ontario solicitaron ayuda adicional al gobierno federal, sobre todo apoyo aéreo para evacuar comunidades remotas.

Unas personas observan el perfil urbano del centro desde las islas de Toronto mientras los incendios forestales en el norte de Ontario provocan una mala calidad del aire en la ciudad Foto: COLE BURSTON/AFP

"Estamos preparados y proporcionaremos todo el apoyo adicional necesario", declaró el jueves el primer ministro canadiense Mark Carney.

Los incendios forestales en Canadá han arrasado al menos 1,9 millones de hectáreas este año, menos que en 2023, año récord, y que en 2025, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales.