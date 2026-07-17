Argentina-España, la final del Mundial 2026 tiene árbitro confirmado y es europeo: el esloveno Slavko Vincic

Tanto se habló de los árbitros durante la Copa del Mundo que era inevitable que eso no ocurriera en la final del Mundial 2026. Tras las quejas de distintas federaciones por distintas situaciones, se conoció quién será el encargado de arbitrar el duelo que valdrá un título cuando se midan Argentina y España el próximo domingo 19 de julio a las 16:00 (hora de Uruguay).

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro principal del encuentro a disputarse en el MetLife Stadium de Nueva York y se tratará del cuarto juego en la actual Copa del Mundo ya que estuvo en dos encuentros de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

La particularidad de Vincic es que —más allá de poco en principio poco tuvo que ver en los resultados— dirigió dos partidos con selecciones sudamericanas y ninguna de ellas pudo ganar. Es que estuvo al frente del partido entre Brasil y Marruecos (1-1) y también del triunfo de México frente a Ecuador (2-0). Además arbitró la victoria 2-1 de Argelia sobre Jordania.

Sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic serán los asistentes del juego mientras que el jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro y su compatriota Mohammad Al Kalaf será el quinto. El VAR tendrá representantes de varios continentes porque el alemán Bastian Dankert estará a cargo, pero también contará con el colombiano Nicolás Gallo y el cataría Khamis Al Marri.

El único antecedente que tiene Vincic ante la selección argentina data de 2022 en lo que fue derrota por 2-1 ante Arabia Saudita en el estreno de la Albiceleste en una competencia, en la que también arbitró el triunfo de Inglaterra por 2-0 frente a Gales.

Por su parte, España está invicta con Vincic ya que empató con Colombia y Suecia y luego consiguió tres victorias: dos ante Italia y una ante Francia.