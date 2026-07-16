Delgado con En Clave País: la "increíble luisdependencia" del gobierno y una crítica a la Coalición Republicana

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, fue el entrevistado de este jueves de En Clave País, el streaming de El País, y allí criticó al gobierno pero también lanzó un cuestionamiento a la interna de la Coalición Republicana por la forma que se eligió para comunicar que no se votará en general la Rendición de Cuentas.

En primer lugar respondió a un comentario que hizo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en el mismo espacio este miércoles acerca de que espera que Luis Lacalle Pou, cuando hable en agosto en el marco del aniversario de los 190 años del Partido Nacional, sugiera a la Coalición Republicana rever su posición sobre la Rendición de Cuentas y dar los votos al proyecto en general para que se pueda avanzar en la discusión de cada uno de los artículos luego.

"La luisdependencia que ahora tiene el gobierno es increíble. Daría para reírse si no fuera patético", lanzó Delgado. "El gobierno no asume sus propios errores, tiene falta de autocrítica y no asume que no tiene mayoría parlamentaria", apuntó.

A su entender, el oficialismo "tienen que cambiar el chip de los anteriores gobiernos del Frente Amplio, que decidían en la Mesa Política y luego iban al Parlamento y era un trámite". Según Delgado, el gobierno debería redactar los proyectos de ley y presentarlos a la oposición antes de elevarlos al Parlamento. "El diálogo viene antes; cuando presentás el proyecto ya está cerrado", consideró y mencionó que esta debió haber sido "una Rendición de Cuentas acordada". A su entender, no caben "dudas" de que Cabildo Abierto dará sus dos votos para que el proyecto sea aprobado en general y se pueda avanzar con la discusión en particular.

Para Delgado, la Rendición de Cuentas del gobierno "es una mini LUC" y la Coalición ya tomó una decisión al respecto, aunque "el dinero para la gente en función de las prioridades" compartidas entre ambos bloques, como el combate a la pobreza infantil, "siempre van a estar". El mecanismo puede ser votarlos en esta Rendición de Cuentas si avanza a la discusión en particular, o eventualmente en una ley alternativa.

Álvaro Delgado en entrevista con el streaming En Clave País. Foto: Darwin Borrellí/El País

Delgado cuestionó la foto de la Coalición Republicana

Ante la consulta por el anuncio de la Coalición Republicana de que rechazará la Rendición de Cuentas en general, que fue en una conferencia de prensa con diputados y senadores —algunos atrás de micrófonos, otros parados y otros sentados en el piso— Delgado señaló que "no es la mejor forma de comunicar".

"Yo no estoy en esa foto", dijo y agregó que "son los legisladores y las agrupaciones parlamentarias de todos los partidos quienes toman las decisiones". "Quizás el formato visual no va en línea con lo que te recomienda una Licenciatura en Comunicación", comentó.

Legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente dan conferencia de prensa por Rendición de Cuentas. Foto: Darwin Borrelli

Orsi, Sánchez y Díaz "tienen agendas paralelas"

Delgado afirmó que este gobierno "tiene una gran debilidad política" y sigue aumentando su desaprobación, y apuntó que está "sin rumbo, sin liderazgo nítido, sin coordinación y con agendas paralelas" entre sus principales integrantes. Yamandú Orsi, Sánchez y Jorge Díaz trabajan en Torre Ejecutiva y "en 15 metros están los tres despachos" pero "los tres tienen agendas paralelas, cada uno está mirando quizás su propio futuro".

Muestra de ello, según dijo, es la "catarata de errores autoinflingidos monstruosa" que tuvo el presidente con los episodios de la camioneta y la deuda de Primaria o el atraso en el registro de obras ante Catastro, porque "no lo están cuidado". Sobre Díaz, mencionó: "Para tener amigos como este, mejor no tenerlos". Sobre Sánchez, apuntó que también "está en otra lógica diferente, pensando quizás mucho más en la próxima elección que en cómo sacar adelante algunas políticas públicas".

"El presidente está muy solo, sin bancada propia, cada vez con menos espalda política. Tendría que hacer algunos timonazos, tomar algunas decisiones. Uno se pregunta a esta altura si no quiere o si no puede", expresó el presidente del directorio blanco, quien dijo tener "respeto institucional y afecto personal" por Orsi, cuyo gobierno "no pasa de 4/10" en nota y es "el peor del 85 a la fecha".

Álvaro Delgado en entrevista con el streaming En Clave País. Foto: Darwin Borrelli/El País

Luis Lacalle Pou "es el candidato natural" del Partido Nacional en 2029

Sobre su vínculo con Lacalle Pou, aseguró que es "inalterable" la confianza entre ambos, aunque hoy "él hoy está en otro proceso, fuera de la cotidianidad política". "Hablamos por teléfono, nos juntamos cada tanto a tomar mate en mi casa o la de él", agregó y afirmó que "Luis es el candidato natural" para las elecciones de 2029.